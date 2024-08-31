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橫盤震盪「周線由黑翻紅」！蘋果新品激表現　下周再戰季線反壓

▲台股周線在蘋果（Apple）新機與輝達（NVIDIA）財報的影響下，由黑翻紅。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

台股持續震盪整理，8月30日終場指數上漲66.24點，漲幅0.3%，加權指數收在22,268.09點，周線在蘋果（Apple）新機與輝達（NVIDIA）財報的影響下，最終由黑翻紅，小幅上漲110.04點，漲幅0.5%，平均日均量3,420.84億元；至於8月單月大盤僅小漲68.74點，月漲幅0.31%。

觀察三大法人，本周外資與自營商聯袂賣超台股，外資本周持續減碼台股583.75億元，自營商小幅賣超63.96億元，連續14周減碼，投信法人連續買超周數來到第13週，本周買超台股171.87億元，三大法人合計賣超475.84億元。

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統計8月法人資金動向，自營商單月大舉減碼1,998.83億元，外資賣超1,347.54億元，僅有投信力挺買超1,229.87億元，三大法人合計單月賣超2,116.49億元。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，美國最新公布第二季GDP與初領失業金人數，化解市場對於景氣衰退的疑慮，另一方面，輝達財報雖然繳出亮眼成績，但市場認為展望未能達到期待，導致股價出現拉回，拖累美國科技股表現。

不過，柯鴻旼認為，輝達雜音並未改變AI成長趨勢，部分券商甚至調升對輝達的目標價，加上蘋果第一支針對AI設計的新機即將亮相，IDC上調全球智慧型手機2024年出貨量預測，由4%上修至5.8%，達到12.3億台水準，可望見到AI手機出貨量於年底將占整體市場的18%，有利相關台廠供應鏈。

柯鴻旼指出，生成式AI的應用不只是科技業受惠，對不同產業生產力影響也非常巨大，特別是針對銀行、醫療、教育、通訊、消費等產業更為有利，包括提高生產力、降低成本等優勢，眼見AI大趨勢確立，如同過往5G帶動半導體和網路興起等，這波AI也將重塑台灣上游半導體與硬體供應鏈，目前市場期待輝達GB200、水冷式散熱將於明年上半年見到出貨放大量，帶動台股獲利年增率有機會於2025年第二季達到最高點。

從技術面來看，柯鴻旼分析，本周大盤持續在月線與季線間量縮整理，讓小型股有表現的舞台，盤下題材股輪動如蘋果手機供應鏈、重電、半導體設備、化材等，而指數維持盤整型態，事實上，8月OTC指數上漲4.68%，明顯優於加權指數的0.31%。由於8月30日的月線已扣抵8月初低檔位置，下周有機會見到月線轉強，有助支撐台股再度挑戰季線反壓。

在選股方面，柯鴻旼認為，AI與ESG將是台股長線投資趨勢，次產業趨勢的選擇可聚焦電動車、Edge端、高速運算、高速傳輸、伺服器基礎建設升級演進、散熱水冷演進等；另外像是生技醫療、矽水膠隱形眼鏡也可留意，且建議若再次出現市場恐慌性拉回時，可逢低加碼大趨勢產業的獲利成長股。

關鍵字： 台股AI股市投資供應鏈輝達蘋果

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