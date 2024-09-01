比喻電價為「物價消波塊」　童子賢：漲電價應照顧民生需求

圖文／鏡週刊

近期傳出國內電價10月將再度調漲，對於能源向來關注的和碩董事長童子賢8月31日出席活動時被問到此一議題時，以「物價消波塊」來形容電價。他強調應小心照顧民生需求，調整電價必須小心。

「核能帶給人類的優點是穩定電源與不排碳，歷經多年運作經驗，目前理解核能不等於核彈；非核家園充滿理想，但在此階段可以反思，去掉核能，無法撐起不排碳任務，民眾也會擔心供電問題。」國家氣候變遷對策委員會副召集人、和碩董事長童子賢8月31日出席「2024啟思國安青年營」活動，針對能源與國家安全議題，再度呼籲「核綠共存」。

對於近日傳出10月電價調漲一事，童子賢直言，應小心照顧民生需求，調整電價必須小心。台電雖虧損也飽受批評，但某種程度也同情台電虧損。原因是，台電一半虧損不是真正虧損，而是壓低電價照顧民生，有種「物價消波塊」的功用，也就是阻擋物價持續上漲，因為電是百工百業的基礎，電價調漲的話，萬一不小心觸動敏感神經，帶動百工百業成本上漲，從小吃如小籠包、水煎包、麵包等，也都調漲的話，可能會影響民生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然身處企業界，但童子賢坦言，針對產業尤其是外銷的產業，應把電價訂出差別，一味用台電虧損補貼外銷不是辦法，在某些大量用電的工業用戶上，之前已經調漲，是可以（謹慎）。希望電價維持一段時間穩定，這是小老百姓的期待。

由於大力支持核綠共存，有媒體問他是否支持核四？童子賢說，自己對核四沒有提出任何主張，因核四有不同討論，他唯一一次是跟節目《數字台灣》主持人聊，他是說他的朋友前立委丁守中，丁有好朋友或親人是核電廠的幹部，專業人士認為蓋核四時有很多爭議。他個人沒辦法弄懂核四，持保留看法。

至於核二、核三，童子賢認為2座核電廠已經運作40年，在全球安全競賽上曾有過很好的評價。所以才主張延役，按照全世界、美日歐的經驗，保用60至70年是沒有問題的。每度電價格只有現在綠電的1/3，台灣如果可以透過核二、核三穩定供電，再加上不排碳，電價將低廉，對照顧民生和產業、增加台灣競爭力很有好處，何樂不為。



更多鏡週刊報導

兩大外送平台合併市占達8成 立委、學者憂壟斷市場

買不到全球唯一保時捷911 Turbo S沒關係！ 限量911雙聯名鞋快入手

率30家供應鏈低碳轉型 緯創靠2招減碳實績驚人