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聯發科小金雞砸逾20億蓋樓　老謝：竹北連辦公室價格都不低

▲▼達發科技董事長謝清江。（圖／記者高兆麟攝）

▲達發科技董事長謝清江。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

高科技業帶動房地產投資。財信傳媒董事長謝金河指出，他最近參訪聯發科（2454）與絡達科技、創發科技、原睿科技4家團隊合組的「達發」，並看到達發（6526）砸20.88億元在竹北台元科技園區蓋5526坪辦公大樓，可以看出台元科技園區盛況空前、「竹北地區連辦公室大樓價格都不低」。

以下是謝金河臉書全文：

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台元科技園區盛況空前

這次AI相關的公司參訪，我們特別來到位在竹北的達發科技，公司的英文名字叫AIROHA，正好是AI開頭。

達發是由聯發科的物聯網部門加上絡達科技，創發科技，原睿科技三個公司，四個團隊組合在一起的，為了區隔聯發科，達發專攻藍牙音訊，固網寬頻，衞星定位三個晶片糸列，同時也加大乙太網路晶片的研發。這個新公司去年10月19日才上市，由當年和蔡明介㩗手創業的老臣謝清江領軍。

我們來到一個多月前才搬進台元科技園區的達發新總部，這座台元科技園區第十期的2A棟大樓，根據達發7月26日的公告，公司斥資20.88億元，購入5526坪，平均每坪單價37.79萬元，可以看出竹北地區連辦公室大樓價格都不低。

我特別參觀一個樓層1300坪的新大樓，達發拿下五個樓層，看起來很大器。我特別朝窗外看，整個台元科技園區正在大興土木，所有新蓋好的大樓都被搶購一空，這可以看出台商回台投資力道很強大。

這個地方原本是裕隆集團的台元紡織廠，負責開發的文生開發從2001年起開始推出科技園區大樓，很多IC設計公司都在這裡創業，過去中企來台挖角，偷技術的就在這一個區域。

經過廿年的發展，台元科技園區已經沒有空地，而且，科技大樓從一期到十期，新開發的大樓，廠商立即進駐，除了竹科，這裡是新竹最熱門的科技重鎮。

這次率領新部隊的謝清江董事長親自為我們作簡報，我們在會場見到「6526」四個紅包大字，看起來謝清江董事長刻意加深大家的印象。

我記得2022年我們去參訪聯發科時，聯發科股價跌到533元，蔡明介董事長突然駕臨會場和大家打招呼，沒想到是投資聯發科最好的時機，這次謝清江董事長率領大軍，頗有再創新版圖的企圖心，值得大家拭目以待！

關鍵字： 謝金河達發

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