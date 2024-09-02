電支回饋開戰！全台掃「街口TWQR」享10%　搭信用卡加碼衝20%

▲街口支付為鼓勵民眾使用TWQR服務，推出回饋活動。（圖／街口支付提供）

記者楊絡懸／台北報導

零售消費旺季來臨，TWQR回饋也開戰！街口支付2日宣布，為鼓勵民眾使用TWQR服務，即日起推出「TWQR街頭10%回饋祭」、「街口TWQR店家0手續費」兩大活動，搭配特定信用卡最高可達到20%回饋，提供民眾更多元的使用場景，並持續推升台灣電子支付普及率。

為了解決商店擺滿各種支付QR Code卻無法互通的痛點，財金公司串連銀行及電支機構等兩大支付體系，以「TWQR」作為共同支付的標示，攜手合作推展QR Code支付服務。目前台灣9大電支業者已陸續全面加入「TWQR」，打破原先各自擁有通路的限制，消費者也可無痛掃碼支付。

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也就是說，當電支業者陸續開通後，民眾不管習慣使用哪一款支付App，只要店家有「TWQR」的QR Code規格，就可以直接掃碼付款，無需再另外申辦、或切換其他電支業者的App，整個行動支付體驗將有感升級。

街口表示，自7月開通TWQR購物功能至今，整體服務使用人數與交易額隨著全台更多店家採用TWQR立牌而持續成長，即日起至12月底，民眾於全台街口支付標示TWQR店家消費，並使用包括街口支付在內的各家銀行及電支機構App掃描QR Code付款，可享10%回饋。

民眾如果使用街口支付App，綁定台新玫瑰系列卡，包括台新玫瑰卡、太陽／玫瑰卡（天天刷／大筆刷方案）、玫瑰Giving卡付款，再享加碼10%回饋；綁定街利存帳戶、街口帳戶付款，也可分別享筆筆2%及1%回饋無上限。

街口支付總經理范庭甄表示，街口自8月推出TWQR店家0手續費活動後，吸引不少商店加入，其中包括過去未導入行動支付的街邊店，意味著一個TWQR QR Code即可統一收款與對帳的便利特性，以及街口多項專屬店家專屬服務、眾多行銷活動協助商家導客等優勢，獲得店家青睞。

此外，街口支付自2024年起推出「街口會員日」，每月依據不同會員等級、付款工具祭出加碼街口幣回饋無上限，9月5日當天使用街利存、街口帳戶付款更將祭出最高5%回饋無上限，等於掃街口TWQR可享高達15%回饋，如果推薦別人開通街口支付服務，輸入好友推薦碼可再領50元街口幣、100元新戶街口券及其他新戶專屬優惠。

需注意的是，消費者需要掃「街口標示的TWQR」才會享有街口推出的回饋，換言之，在店家付款時需符合3個條件，第一，QR Code中間有TWQR的LOGO，第二，支付工具列有街口的LOGO，第三，立牌板上同時有街口、TWQR的LOGO。