「月配ETF」00944開獎！擬配發0.058元　年化殖利率4.58%

▲「月配息ETF」野村趨勢動能高息（00944）宣布配息金額。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

擁有2.4萬股民的「月配息ETF」野村趨勢動能高息（00944）2日宣布，配息金額為每單位0.058元，即每張可得58元；如果以9月2日收盤價15.19元計算，單次股利殖利率0.38%，換算年化殖利率約4.58%。實際配發金額將於9月13日計算並公布，除息日為9月18日，領息日為10月15日。

據了解，00944於2024年5月9日正式掛牌上市，此次配息為第三次配息，對比前兩次情形也同樣配發0.058元，年化殖利率也落在4.5%左右，相較於其他高息ETF動輒近8%、9%的年化報酬率，有所差距。

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不過，投資專家認為，剛成立的ETF本來就不會太多資本利得，反而要研究ETF的選股邏輯，抓住穩定成長的關鍵。00944的特色即「找出過去12個月維持強勢的股票」，當個股未來6個月續強、優於大盤表現機會大，就列入成分股，因此可以避免成為市面上「重複率高」導致團進團出的ETF。

00944經理人林怡君表示，台股長期向上，美國聯準會（Fed）降息時程愈趨接近，全球資金動能有望回升，企業獲利展望維持穩健的前提未變，在消息與籌碼面整理後台股仍具表現空間，尤其在指數短期強彈後，此時盤面震盪正是檢視企業基本面的最佳時間，也是投資人分批撿便宜的投資機會，建議不妨留意一些電子權值股之外的投資標的，將是網羅多方機會並有助提升動能勝率的首選。