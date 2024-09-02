半導體業如何抓緊AI時代機會　日月光吳田玉：廣結善緣、多交朋友

▲日月光執行長吳田玉。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

日月光（3711）執行長長吳田玉今日出席SEMICON展前記者會，並發表主題演講，說明AI時代下，台灣的機會和挑戰在何處，吳田玉也強調供應鏈夥伴的重要，並舉今年韓國的競爭對手和夥伴三星和SK海力士都來到台灣就是一個轉變，如果廠商選對的夥伴，未來贏的機率就變大了，最後也以「廣結善緣、多交朋友」來做總結。

吳田玉表示，AI影響層面絕對不是IT而已，而是整體經濟，且經濟體越大，他可能的受惠就會越多，但同樣的，越小的經濟體，你不敢上AI，你會落差越來越大。

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吳田玉說，AI不只是影響經濟體，他還影響國防、金融跟整體國家競爭力，區制政治跟供應鏈規劃，這都跟AI一體的，AI真正的受惠者，就是最大的國家，因為你做任何動作都會牽一髮動全身，AI影響很深遠，今天看到的還只是起手式，只有看到雲端，還沒看到邊緣裝置，更沒看到他對長線競爭的效益。

吳田玉也說，台灣半導體站在有利位置，必須要為未來產業重新定義，在疫情時候，半導體被推上第一線，台灣在疫情時只是配角，在這次AI浪潮，台灣半導體製造業被推到半導體第一線，當站在第一線時，台灣有責任也有壓力，客戶因為沒有一定標準，大家想法都不一樣，壓力會集中在台灣少數公司，當全世界在舞台上競爭，對台灣是挑戰也是機會。

吳田玉回顧半導體四十年，硬體是第一次變成機會的瓶頸，過去四十年，硬體發展遠遠超過軟體，過去一兩年，硬體第一次變成瓶頸，軟體的需求遠遠超過現在硬體研發製造能力，雖然這現在只發生在AI雲端，但這從來沒看過，未來的邊緣裝置，大家都說機器人，但他需要多少技術上突破，晶片不成熟就達不到這個目的。

吳田玉也指出，跨界合作是一件辛苦的事情，這次是第一次請了三星和SK海力士來台灣，為何他們會願意，或者是學東西或者貢獻或解釋，從韓國願意來台灣，就看得出有些事情改變了，如果你選對的夥伴，未來你贏的機率就變大了。

最後，吳田玉也表示，在這個AI時代，想要把握機會，面對挑戰，要「廣結善緣、多交朋友」。