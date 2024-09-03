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大陸破產造船廠大復活　迎接造船市場超級榮景

▲貨櫃船裝卸作業。（圖／港務公司）

▲造船市場超級榮景讓不少破產、歇業的造船廠重新復活。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

因為減碳需求，全球造船業迎來超級榮景，中國大陸在2008年金融海嘯之後破產或歇業的造船廠多達兩千多家，近期有不少造船廠重新復活，就在過去兩個月江蘇具集強船舶工業與楊州國裕造船廠，透過招標或重整讓破產的公司重新復活，而歐洲、美國、加拿大造船業則是呼籲政府針對大陸建造船舶課徵高關稅，好讓本國造船業有復甦的機會。

中國大陸在2006年曾經有高達3千多家造船廠，根據美國驗船協會(ABS)今年7月最新估計，全球活躍(有訂單)的造船廠和船舶修理廠約有1250家，其中中國大陸有400多家。在2009年初，全球有934家活躍船廠，到了2020年只剩281家。

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對於造船業的大復活，台船(2208)高階指出，大陸有很多造船廠只是建造國內用的船舶，對國際造船市場沒什麼影響，另外有些則是專門做修船業務的。

船舶仲介商則指出，大陸幾家大的造船廠近年都有收購一些破產的中小型造船廠，用來擴充產能，但是較知名的船公司擔心品質問題，都是要求船隻必須在原造船廠建造，不接受非原廠建造船舶。

近期歐美與加拿大造船業都要求對大陸造船廠建造的船舶課徵高關稅，加拿大海洋工業與造船協會(CMISA)甚至要求課徵100%關稅，但是船公司多數船隻都是登記為權宜籍船，很少登記在本國，因此如果課徵高關稅，會是國內用的工作船、駁船與小商船要付出超高額造價，還是難以提升本國造船廠承接國際訂單的能力。

今年8月21日，象嶼海裝通過司法拍賣方式成功競得江蘇巨集強船舶重工有限公司的核心資產，有6家企業參與競標，經過144輪的激烈競價，最終成交價定格在4.4億元，遠超起拍價的2.58億元，也高於3.53億元的評估價。

拍賣標的物包括4宗工業用地，總面積達141047平方米，以及4處總建築面積為56352.42平方米的房產。 此外，還包括1座碼頭、3座船台、682.3米的長江岸線使用權。

巨集強船舶重工成立於2005年，2018年初，由於母公司泰山石化突然停止資金支援，巨集強重工陷入財務困境，2024年4月被啟東市人民法院裁定破產。

接手的象嶼海裝目前手握82艘訂單，交付期已排至2028年。此次新基地的獲取，將進一步提升公司在散貨船和不鏽鋼化學品船兩大產品上的領先地位，估計年產能有望提升60%。

另鼎一投資近日旗下的大型困境資產重組併購基金成功主導了揚州國裕船舶製造有限公的破產重整，並正式成為該公司的控股股東。

揚州國裕船舶成立於2005年，位於江蘇省揚州市儀征經濟開發區，佔地約1848畝。 該船廠擁有4座船台，最大起重能力達800噸，具備10萬噸級及以下各類船舶的建造能力，年生產能力可達200萬噸。

揚州國裕船舶是在2021年11月進入破產程式，負債總額約26億人民幣，今年7月，在鼎一投資的推動下，揚州國裕船舶的重整計劃經債權人會議高票表決通過並獲得法院裁定批准，鼎一正式控股揚州國裕船舶。

關鍵字： 大陸破產造船廠大復活超級榮景

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