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台灣大哥大深耕藝文活動　「梵谷：尋光之路」富邦美術館開展

記者蘇晟彥／綜合報導

台灣唯一站的「梵谷：尋光之路」特展於富邦美術館盛大展開，台灣大哥大長期積極參與並推動藝文盛事，提升台灣文化藝術軟實力，「梵谷：尋光之路」特展展期至11月11日，展覽集結來自荷蘭庫勒穆勒美術館（Kröller-Müller Museum, the Netherlands）的25幅珍貴真跡，依循「光」在其生命歷程與創作中的脈絡，依不同的「光」之意義開闢三大展區，全面展現梵谷對光影與色彩的獨特探索，期待引領民眾探索梵谷短暫卻充滿情感和生命力的創作生涯，同時，民眾更可親自體驗〈夜晚露天咖啡座〉畫中實景互動空間。

▼台灣大哥大舉辦「印象沙龍 貴賓之夜」。（圖／台灣大哥大提供）

▲▼梵谷 。（圖／台灣大哥大）

台灣大總經理林之晨：藝術溝通心靈、跨越文化 　台灣大支持藝文活動 培養民眾文化軟實力
 台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大結合集團資源，長期戮力深耕並支持台灣藝文活動，作為致力於連結人們與世界的科技電信公司，台灣大深信，藝術的力量能夠溝通心靈、跨越文化，並引領觀眾進入更具洞見與共鳴的世界。非常榮幸與富邦美術館攜手，將世界級的「梵谷：尋光之路」特展帶到台灣，讓大家有機會親眼目睹珍貴的梵谷真跡。梵谷用炙熱的情感與豐富的色彩，描繪生命中每一道光芒，畫作跨越時代與地域的界限，啟發一代又一代的藝術家，期待本次特展能為社會帶來更多美好、培養全民文化軟實力。

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費盡心力，籌辦本次梵谷作品真跡來台特展的富邦美術館館長翁美慧除了感謝台灣大哥大贊助這次展覽之外，更表示富邦美術館作為企業的美術館，除了以藝術與美感教育回饋社會，透過藝術與台灣社會各屆從心靈層面擴大交流，也希望為富邦集團內的每個人提供各式各樣創新的美學教育活動希望美術館成為大家來聚會、分享、交流及學習並充滿著光與愛的大家庭。

▲▼梵谷 。（圖／台灣大哥大）

梵谷生命三道光：「啟蒙之光」、「自然之光」與「心靈之光」三大展區
 梵谷是19世紀末最具影響力的後印象派畫家，其作品將生命經歷、炙熱情感和深厚信念融入其中，開啟了不同於古典與印象派對於「光」的詮釋，強調內心感受對創作的重要性。「梵谷：尋光之路」特展精選自荷蘭庫勒穆勒美術館的25幅梵谷真跡，包括素描、自畫像、田園風景、靜物畫等，通過梵谷生命中的三道光：「啟蒙之光」、「自然之光」與「心靈之光」三大展區，呈現梵谷創作生涯的三個重要階段，揭示光在其藝術中的核心地位。

第一展區「啟蒙之光」，展示了1880至1885年間梵谷受傳統學院技法與古典大師影響的作品，以沉鬱的中性色調描繪農村的樸實生活，如〈努南的舊塔樓〉等畫作。第二展區「自然之光」揭示了梵谷1886至1888年在巴黎吸收現代藝術流派後的創作，色彩與技法的轉變在〈自畫像〉等作品中展現無遺。第三展區「心靈之光」聚焦於梵谷1889至1890年在南法時期的創作，以短筆觸和強烈情感勾勒出如〈盛開的栗樹〉般的動態光影，展現梵谷對生命的堅毅熱情。

台灣展場限定藝術空間 走入梵谷畫作世界
 隨梵谷真跡來台，「梵谷：尋光之路」特展特別製作還原庫勒穆勒美術館館藏中，梵谷最為人熟知的畫作之一〈夜晚露天咖啡座〉場景，在以「光」為題的策展主軸下，強調夜色光線對於繪畫的重要性。同時，也希望讓觀眾有機會親身走入梵谷的創作中，感受其於法國亞爾所見的燈火、星空和夜晚，深度體驗梵谷筆下色彩濃烈的美麗世界，更在互動參與的過程中激發更深層次的思考，在展覽中尋得屬於自己的心靈啟迪。

台灣大支持藝文盛事不遺餘力 橫跨光、影視、體育、藝文多元領域
 台灣大哥大結合集團資源，長期戮力深耕並支持台灣藝文活動及原創作品，包含台灣觀光、影視、體育和藝文等多元領域。包含2014年起贊助《臺北馬拉松》、2015年起贊助《超級巨星紅白藝能大賞》、2018年起贊助全台最悠久的《台北燈節》、2020年起贊助《金馬獎》等等，同時，今年將是第16年台灣大哥大與日月潭國家風景區管理處共同舉辦《台灣大哥大日月潭花火音樂會》，展現企業對台灣文化活動的承諾與貢獻，歡迎對音樂與藝術懷有熱情的民眾11月2日共襄盛舉。

關鍵字： 台灣大哥大

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