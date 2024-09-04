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立院擬審2筆千億預算　台電董座曾文生：今年千億補貼民生電價

▲▼台電董事長曾文生 核安會主委陳東陽 經濟部次長連錦彰 核管法 核電 核三除役 教育文化委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台電董事長曾文生資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

電價審議會將在9月下旬舉行，台電董事長曾文生今天表示，政府共2筆千億預算要補貼台電，應會同一時間在立法院審查；其中，今年追加預算千億主要補貼民生電價，若能在立法院順利通過，台電今年可望損益兩平。

9月下旬電價費率審議會將決定10月新電價，曾文生在今天播出的Yahoo TV「齊有此理」專訪節目中指出，過去兩年國際燃料價格漲幅劇烈，導致台電累積虧損持續增加，今年4月1日調漲電價後，電費收入約增加600億，加上燃料成本下修與開源節流措施，共可省下500億。

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同時，行政院提出追加預算千億撥補台電，若能在立法院順利通過，台電今年可望達損益兩平。

另一方面，曾文生指出，明年經濟部公務預算也編列千億補貼台電，同樣需送立院審查，意即現在有兩筆補助預算待立法通過。

主持人詢問，若台電無法及時獲得千億挹注，會不會考慮漲電價。曾文生表示，除台電財務平衡外，電價對物價影響大，國內物價也是考慮點。

曾文生指出，依照長期成本來看，電價比過去高是確定的，過去兩年全球面臨通膨，燃料價格已墊高，相關進口成本上漲，電力建設也反映營建成本，均會進一步影響電價成本。

他舉例，韓國近期又再度調漲電價，兩年內已漲6次，目前韓國電價比台灣高，其中，韓國住宅電價近4元，台灣則是2元多，相當於打6折左右，台韓工業電價價差則約兩成。去年台電虧損2500億，若用韓國電費收費標準，其實可賺300億。

曾文生強調，產業電價調整牽涉產業國際競爭力，一定會參考國際電價；民生電價調整則影響用電行為，政院追加預算千億補貼範圍，也是針對住宅電價部分。他不諱言，台灣民生住宅電價和全球相比確實較低。

近來核電討論聲音不斷，曾文生坦言，台灣長期對能源使用的討論，都會和核電使用與否連結，等於把電力其他部分都攪和在一起，應分開來講才有助於國家發展。

電業法第49條修正後，電價審議民間委員席次需高於官方席次，曾文生表示，雖然電價調漲不需立院同意，但立院仍有預算審查權，換言之，立院不是沒有監督權力；他重申，「1000億補貼對我們來說非常重要」，盼今年台電能不再擴大虧損。

關鍵字： 電價

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