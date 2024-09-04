台塑四寶「深不見底」！網憂「變雞蛋水餃股」 分析師這麼說

▲台股4日大跌近千點。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

美股重挫，台股今（4）日開盤崩跌千點，最後收在21092.75點，跌999.46點，跌幅4.52%，走跌家數超過980家，但其中台塑四寶跌幅超過5%，被網友熱議「深不見底」、「鐵定變雞蛋水餃股」，塑膠類股居跌勢第二；分析師表示，台塑四寶近期的股價疲弱，短期內前景不容樂觀，需要有足夠的耐心。

台塑（1301）收在47元，下跌5.62%；台化（1326）收在39.4元，跌幅5.96%；南亞（1303）收在40.5元，下跌幅度達6.68%；台塑化（6505）收在51.6元，下跌5.83%。

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台塑四寶在今年四月以來股價低迷，沒跟上5、6月的AI熱潮，在8月的股災也難以倖免，導致網友熱議這個昔日婆婆媽媽最愛的定存股怎麼會變成這樣，像是「南亞大海嘯，上週-6.8%，現在變-13.68%」，也有人詢問是否應該趁機抄底、等待東山再起。

分析師認為，台塑四寶近期股價疲弱，是受多重外部因素的影響。全球通膨壓力持續，各國央行的緊縮政策，塑化產品需求低迷，加上中國大陸政策調整、產能過剩對外傾銷等，造成台塑四寶的營收不如預期。不過若是股票長期持有者，隨著供需結構逐步改善，未來仍有回升的可能性，但「可能要等到2026年以後會比較明朗。」

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