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雲品國際宣布實施週休三日！　創觀光、服務業首例

▲雲品溫泉酒店實施週休三日。（圖／雲品國際提供）

▲雲品溫泉酒店實施週休三日。（圖／雲品國際提供）

記者廖婕妤／台北報導

歐美掀起週休三日風潮，台灣也有越來越多企業開始嘗試，雲品國際（2748）宣布，自今年9月1日起，成為台灣第一個推行週休三日制度的觀光產業公司，也是服務業中的先行者，將在未來6個月內於日月潭雲品溫泉酒店試行，並根據結果進行評估，以決定是否長期推行。

雲品國際董事長盛治仁表示，相信週休三日制度不僅能提升員工的工作滿意度，還能提高整體工作效率和創造力，這不僅是對員工的承諾，也是對客戶的承諾，我們將繼續提供高品質的服務，同時關注員工的福祉。

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盛治仁指出，自全球疫情爆發以來，工作型態和職場文化發生巨大變革，新世代員工對工作與生活平衡的需求日益強烈，為了回應這一趨勢，雲品國際決定率先推動週休三日政策，旨在提升員工的生活質量，並創造一個更具彈性與人性化的工作環境。

盛治仁也說，雲品國際一向重視員工身心健康與職業發展，深知工作與生活的平衡是提升員工滿意度與工作效能的關鍵因素，透過這一制度，希望員工在享受更多休息與家庭時間的同時，也能以更高效、更創新的方式回饋在顧客的服務及滿意度上。

雲品強調，週休三日政策的實施，將在不影響顧客服務品質的前提下進行，在這6個月的試行期間，將密切監測和評估週休三日制度的效果，並根據員工和客戶的反饋進行調整。公司將持續與員工保持溝通，確保這一制度能夠真正滿足他們的需求。

雲品溫泉酒店已全面推行週休三日政策，此外，也正著手進行員工餐廳及員工休息室的改裝，同時已經購置土地作為第2棟員工宿舍，來持續提升員工工作環境與福利條件。目前酒店開始針對新的工作制度進行內部培訓與人力排班調整，部分部門和職務已經可以做到週休三日的排班，目前還無法排班週休三日的部門則獲得額外加班薪資的補貼，也希望新的制度吸引更多相同理念的人才加入。

關鍵字： 週休三日觀光飯店

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