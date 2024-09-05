新光金股臨會最後買進日！外資狂進　20分鐘爆13萬張量

▲新光金集團外觀。（圖／記者謝盛帆攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新光金（2888）股東臨時會今（4）最後買進日，在中信金（2891）、台新金（2887）雙雙公告向公平會遞交結合申請書與外資持續敲進的消息下，新光金量價齊揚，今日早盤報每股13.15元，漲0.25元或2.73%、開盤20分鐘成交量衝破13萬張，續座上市公司成交排行首位。

至於中信金早盤也出現1.38萬張成交量，每股報32.45元，漲幅0.4元或1.4%，居上市公司成交量排行第7大。

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台新金早盤交投相對穩定，成交量約5600張，每股報18.4元，漲0.25元或1.38%。

新光金與台新金在8月22日暫停交易宣布合意併購，8月23日恢復掛牌後外資大買15.98萬張，其後買多賣少，昨（9月4日）新光金雖受到美股走弱影響走跌，但趕在最後買進日前一天，外資再敲9.38萬張，持續坐上外資買超王的寶座。

累計自8月23日以來，外資對新光金買超張數高達33.56萬張，持股比由8月23日的18.44%一路攀升至9月4日的19.83%。

中信金則是至9月4日為止，連續13個交易日遭外資賣超，昨日賣超9.44萬張下，累計13個交易日賣超64.17萬張，外資對中信金的持股比例由35.85%一路降至32.56%。