台灣超市密度超越日本　全年營收可望破2500億元再創高

▲頂級超市示意圖。（圖／記者許宥孺攝）

記者廖婕妤／台北報導

台灣零售業發展旺盛，且與日本地理位置接近，產業經營方式常常借鏡合作，依據經濟部統計，台灣平均每10,332人、平均15.97平方公里就有1家超市，密度高於日本；隨著下半年採購旺季到來，全年營業額可望突破2500億元再創高。

根據經濟部統計處資料，2015-2019年台灣超市營業額平均年增5.2%，疫情期間受惠消費者民生物資囤購需求，加以業者拓展線上購物及送貨服務，2020-2022年營業額平均年增上升至6.4%；2023年則因解封後民眾外食消費回升，加以高基期影響，致營收增幅明顯回落，僅年增1.0%。

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統計處指出，今年受惠業者持續擴展大型店鋪，推出多樣化商品及促銷活動吸客，加以外商插旗國內市場，累計前7月營業額年增5.3%，預期隨下半年採購旺季到來，全年營業額可望超越2,500億元再創新高，寫下連續22年正成長最佳紀錄。

▲日本超市。（圖／記者高兆麟攝）

日本超市部分，因市場發展相對成熟，營收走勢相較我國平穩，2015-2019年營業額平均年增2.9%，2020-2022年間同樣受covid-19疫情影響，加以實施嚴格邊境管制，觀光客銳減，平均年增幅降至1.3%；隨國境解封，觀光客回流挹注消費需求，2023年營業額年增3.3%，今年前7月續增2.8%，全年營業額可望續呈成長。

如就超市密集度觀察，若以2024年6月人口數計算，我國平均每1萬332人就擁有1家超市，日本則平均2萬763人才擁有1家超市。若以土地面積計算，我國平均15.97平方公里即有1間超市，日本則63.34平方公里才有1間超市，顯示我國超市密集度明顯高於日本。

此外，根據我國零售業經營實況調查及日本商業動態統計調查結果，2022年我國與日本超市銷售商品皆以食品類商品占比最高，分別占69.1%及79.6%，惟我國超市販售品項相較於日本更趨多元，其中家庭器具用品類與藥品及化粧清潔用品類占比均達1成以上，以迎合各類客群一站式購足的消費需求。

另觀察兩國超市平均單店營業額，2023年我國平均單店營業額1.08億元，近5年平均單店營業額年增4.2%；日本2023年平均單店營業額為26.2億円(約新台幣5.82億元)，5年間營業額平均年減0.1%。