入職新公司　嫌制服太醜「妹子喊離職」：想穿漂亮衣服！兩派吵翻

▲原PO認為制服款式不好看。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名28歲的女網友表示，正值愛打扮的年紀，最近入職某間傳產公司，雖然沒特別規定要穿制服，但是同事每天都會穿制服上班，她認為制服款式很醜，衣櫃裡明明有許多的漂亮衣服，卻不能穿去上班，讓她很難過，此外，她也列出公司的其他問題，讓她心生想離職的念頭。

女網友在Dcard發文，「有人會因為公司要穿制服而離職嗎？」面試的過程中，並沒有特別說公司要穿制服，到了報到當天，部門的同事都穿著制服，她也不敢特立獨行，每天穿制服上班，「我衣櫃滿當當的漂亮衣服洋裝都穿不到，我們辦公室其他人的年紀平均起來可能有50歲？可能也跟這個有關係」。

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她進一步指出，儘管這份工作有許多優點，準時上下班、離家近、同事友善、工作內容簡單，且下班後不需要再處理工作相關事務，但也有一些缺點，如需要穿制服、電腦設備舊、辦公室網路不佳、工作環境比預期差、薪水低等等。

她提到，制服款式很醜，是吸濕排汗的材質，而且白色也不好顧，很容易髒掉，「我只有在運動時才會穿這樣的衣服，一定有些人可以理解，打扮不一定是要給誰看，就是自己看了開心」。

貼文曝光，網友認為有制服的工作超讚，「穿制服很讚欸，不用想上班要穿什麼，你就休假再漂漂亮亮就好了呀」、「真的超愛制服，上班都很邋遢」、「穿制服上班不是很讚嗎？不用想每天穿什麼，也不會被討論，下班放假再好好打扮自己，這樣才有區分的感覺」。

不過也有人喜歡穿自己的衣服，「我有一個朋友快40歲了，曾經因為需要穿制服和襯衫，拒絕好幾家offer，我覺得超奇妙，沒想到這麼多人介意」、「不能接受穿制服，除非薪水很好」、「如果制服很醜跟不舒適會不想穿，不太會找要穿制服的公司上班」。