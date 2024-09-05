英特爾股價暴跌　外媒：恐從道瓊指數中被除名

▲英特爾。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒路透社報導，英特爾是 20 世紀 90 年代末網路泡沫時期最早加入道瓊工業指數的兩家科技公司之一，另外一家則是微軟。但現在，英特爾股價暴跌可能會影響其在道瓊指數中的地位。分析師和投資者表示，英特爾可能會被從道瓊指數中剔除，今年英特爾股價下跌了近 60%，這使其成為該指數中表現最糟的股票，並使其成為道瓊指數中股價加權最低的股票。

由於大盤拋售，英特爾的股價週二下跌約 7%，其中費城半導體指數繼 7 月全球晶片銷量下降的報告之後，英特爾的銷售額下降了近 6%。從該指數中刪除，將損害英特爾本已受損的聲譽。英特爾在放棄OpenAI 投資後錯過了人工智慧熱潮，該晶片製造商為挑戰台積電而建立的製造部門的虧損也在不斷增加。

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為了扭虧為盈提供資金，英特爾在上個月的收益報告中暫停了派息，並宣布裁員，影響了 15% 的員工。但一些分析師和一名前董事會成員認為，對於這家晶片製造商來說，這些措施可能太小、太晚了。

卡森集團首席市場策略師瑞安·德特里克（Ryan Detrick）表示，英特爾被移除可能需要很長時間，但最新的業績可能是最終將英特爾從道瓊指數中剔除的最後推動力。

管理道瓊指數的標普道瓊指數拒絕就英特爾是否可能被從該指數中剔除發表評論。該指數會根據需要進行更改，最後一次更新發生在 2 月份，當時連鎖藥局 Walgreens Boots Alliance陷入困境。與標準普爾 500 指數不同，股價是納入道瓊指數的關鍵因素，其中也考慮了市場價值。

道瓊指數的選擇委員會監控該指數中價格最高的股票的價格是否超過最低價格的 10 倍。目前，權重最高的股票是聯合健康集團，價格比英特爾高約29倍。英特爾也是該指數中影響力最小的成員，根據 8 月 29 日 20.13 美元的收盤價計算，其權重僅為 0.32%。

雖然對英特爾聲譽的影響更大，但從道瓊指數中踢除將進一步打擊其股價，該股較2000 年8 月創下的歷史高點下跌了70% 以上，這使得英特爾的市值30 年來首次跌破1000億美元。