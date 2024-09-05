快訊／美東10月可能罷工　市場出現運價低於美西的倒掛現象

▲市場已出現美東線運價低於美西線現象。圖為洛杉磯港（圖／翻攝自中國港口網）

記者張佩芬／台北報導

超大型攬貨公司指出，這一周貨櫃船公司開始減班動作，由於美西減班多，加上美東10月1日罷工可能，有些貨載已經改由美西進，使得美西與美東的運價快速拉近，馬士基在網站上運往美東沙瓦納每大箱(40)運價報4900美元，低於美西的5000美元，目前市場上運價相當混亂，且估計還有得亂。

攬貨業分析，貨櫃船從台灣直航洛杉磯約12-13天航程，直航沙瓦納約25-26天航程，也就是美東線航程約為美西線倍數，昨天還有船公司美東線報8800美元，但因現貨價與長約價4500美元(含旺季附加費)一比一配比計算後，實際每大箱運價收6650美元。而配比的方式也很亂，貨量大的託運人優惠空間也大。

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目前美東一般實收運價在5900-6000美元之間，美西在4300-4800美元之間，非聯盟船隻因為很少長約客，運價報得低，聯盟船現貨價掛得高，但透過配比價，也給出與非聯盟相當的運價，主要是因為現在船多貨少，聯盟船不降價貨就會就流向非聯盟去了。

馬士基因為是網上報價，價格隨時機動調整，目前紐約是收5300美元。過去找攬貨公司報價，相關業者都能立刻報出運價，現在每天價格都在變，要上網確認後才能報價。

目前大陸市場的運價還是低於台灣市場，上海、寧波美西線運價約4200美元，華南可以收到4500美元。一家外籍船公司台灣公司總經理指出，公司在寧波有一家客戶約有一百大箱貨要出，但該公司認為目前市場運價還是偏高，且市場運價看跌，表示要等到運價大幅降低，不會虧錢了才要出貨。

貨櫃船公司都有申報9月15日要調漲運價，但多數攬貨公司都認為漲不成，但也有業者認為下周美西部分航班已滿艙，應該有機會調漲，不過船公司在8月中曾經推過一次漲價，當時認為漲成的可能性高，因此報給上海航運交易所的價格也提高，以致該所貨櫃運費指數SCFI在連跌五周後於8月16日出現回升，但事後證實僅是一日行情，業界認為，接下來的漲價案容易事與願違，因此SCFI的準確性也會降低。