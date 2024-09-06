萬泰物流高雄分公司改裝開幕　結合國際網絡拓展業務

▲萬泰物流董事長鄭毓文（男性舉讚牌子）與高雄分公司員工合照。（圖／萬泰提供）

記者張佩芬／台北報導

已經在準備股票上市的萬泰物流供應鏈公司，今（6）日下午在高雄分公司舉行新辦公室的改裝開幕茶會，公司董事長鄭毓文表示，高雄新辦公室啟用將開啟物流新面貌，結合國際網絡拓展業務。萬泰在全球在163個國家/地區擁有600家代理商和90家分公司，在國內除台北總公司，台中、高雄、新竹、桃園都有設分公司。

萬泰高雄分公司位於高雄市苓雅區海邊路31號6樓，新辦公室擁有明亮寬敞的大廳和無敵海景視野，辦公空間挑高且寬敞，營造出舒適且現代感十足的氛圍，為80名員工和客戶提供了一個更高效的工作環境。

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公司表示，此次辦公室的改裝與升級，不僅展現了萬泰物流對員工福祉的重視，也象徵了萬泰物流對業務拓展與服務品質的堅持。新辦公室的啟用將顯著提升團隊的工作效率，並進一步強化公司在高雄地區及國際市場上的競爭力，為客戶提供更專業且可靠的物流服務。

▲茶會現場海空運界貴賓雲集。（圖／萬泰提供）

茶會現場氣氛熱烈，嘉賓雲集。來訪貴賓包括山東海豐、中國遠洋、中華航空、中聯船務、太平船務、台灣東方海外、民生船務、亞太國際物流、長榮海運、長榮航空、建華國際、美峰國際、台灣馬士基物流、地中海航運、高雄航空公會、高鳳國際物流、國泰航空、華浩船務、華儲、陽明海運、瑞世船務、萬海航運、萬通船務、運達航運、達飛通運、德翔船務、韓新遠洋等知名海空運業界的代表，以及萬泰物流的多位重要合作夥伴。

茶會期間，大家一同回顧了萬泰物流在高雄市場多年的深耕歷程，以及對未來發展的展望。嘉賓們在輕鬆愉快的氛圍中互動交流，共同見證了這一歷史性時刻。

萬泰物流已在國際物流領域深耕30年，提供專業海空運承攬運送及物流解決方案，並始終致力於提升服務品質。公司已通過ISO/ IEC 27001:2013資訊安全管理系統認證，並獲得ISO 9001:2015品質管理系統認證，充分展現了在各方面管理上的卓越表現。

此次高雄分公司新辦公室的啟用，結合萬泰物流近期在歐洲、北美及南亞市場的服務網絡布局，象徵著公司在全球物流市場中的持續增長與拓展。未來，萬泰物流將繼續秉持「優良品質、滿意服務、全員參與、永續經營」的理念，為客戶創造更大的價值。

天下雜誌公布的2023年五百大服務業，萬泰排名第262，營業額約131億元，年增5.42%；目前台北總公司有4百多名員工，全球員工超過1500人，今年上半年營收有二位數成長。