92無鉛看到「2字頭」！明起汽油大降0.6元　柴油漲0.3元

▲中油加油站。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣中油公司自明（9）日凌晨零時起汽油價格調降0.6元、柴油調漲0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31.0元、98無鉛汽油每公升33.0元、超級柴油每公升28.2元。本周因平穩措施啟動，汽、柴油各吸收0.3元。

台灣中油表示，本周國際油價下跌。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌4.12美元，新台幣兌美元匯率貶值0.146元，跌幅為3.82%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽油應調降0.3元、柴油應調漲0.6元，已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，惟計算後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.3元，國內汽油實際每公升價格調降0.6元、柴油調漲0.3元。

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本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整之0.3元均由台灣中油吸收，113年累計至8月底止，台灣中油共吸收約219.43億元。