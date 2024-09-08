英特爾效應！陸行之憂AI客戶重複下單　台積電資本支出上看12兆

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美系半導體大廠英特爾（Intel）財務出現疑慮，外媒《彭博社》曝現金流不利資本支出，市場原預期台積電（2330）將因此獲得更多訂單，不過前半導體外資分析師陸行之指出，「近期與台積電高層主管聊，有擔心AI客戶重複下單導致明年資本開支超過營收40%或400億美元（約台幣12.77兆元）」的問題。

陸行之今（8）日於臉書上指出：「從彭博社的訊息來看， I 同學（指英特爾）每季度的現金流入，不太夠去支持50-60億美元/每季的資本開支，而最近跟T同學（指台積電）高管聊，有擔心T同學又被AI客戶的重複下單吸引去拉高明年的資本開支，超過40%營收或400億美元。」

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陸行之認為，台積電客戶營收年增率已有下滑的現象，因此資本支出規劃上，需要非常小心謹慎；另談及若是承接Intel在美國代工廠，陸行之則估計應該要花5年以上時間整頓。

稍早陸行之也表示，行動晶片製造商高通（Qualcomm）目前正在研議收購英特爾（Intel）部分設計業務的可能性。對此，知名半導體分析師陸行之表示看法，稱倘若英特爾連公司設計部門都要賣，那英特爾的財務狀況真的比他之前設想的還要糟糕，並稱英特爾若賣了設計部門，其做法就跟「敗家子賣祖產」沒兩樣。

英特爾6日股價收在18.89美元，跌幅2.63%；台積電ADR收在156.82美元，跌幅來到4.2%。