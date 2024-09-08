貿協鐵人行程訪全非最大煉油廠及非洲首富　助拓銷奈及利亞

▲左上圖貿協董事長黃志芳首度率團到訪奈及利亞首富集團Dangote煉油廠，創下兩項第一；右上圖 2024年非洲藍海旗艦團參與奈及利亞拉哥斯台灣科技日，現場座無虛席、問答熱烈；下圖參訪團團參訪奈國僑務委員吳孟宗拉哥斯辦公室，及其位於Ogun州New Makun City的亞太工業園區。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會董事長黃志芳於9月5日及6日，首次率領台塑、富強鑫、台灣豐田通商及詮達化學等企業代表前往奈及利亞拓銷，達成台灣企業參訪非洲首富Dangote集團最新、全非最大煉油廠的創舉，並與集團副總裁Devakumar V. G. Edwin交流石化橡塑膠等產業合作議題。

經過與團員熱烈交流討論，Devakumar V. G. Edwin對團員產品表達興趣，並直接向團員索取產品明細清單以供採購部門詳加評估。

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據2024年Forbes統計，Dangote集團總裁Aliko Dangote以139億美元淨資產位居非洲首富。黃志芳在拜訪時表示，貿協經常辦理各項經貿推廣活動，可作為高專業的平台，對接台灣業者及如Dangote等大型集團，以滿足其業務需求。

奈國的石油及天然氣產出規模位列非洲大陸第一，與本團石化及橡塑膠產業具合作利基，藉由台灣業者的實力與奈國本土的基礎，強強聯手必能更上層樓。另外黃志芳亦積極邀請Dangote集團赴台參觀2025年台北國際工具機展。

台灣科技日交流會議上，黃志芳談到台奈雙邊合作源遠流長，在產業、經貿甚至文化上都值得相互借鏡。而台灣缺乏天然資源，但有優質的人力資源與創新能力；奈國坐擁非洲最大產油實力與消費市場，深具潛能值得我商持續關注。

奈國最大的公會-奈及利亞工商農礦協會總會(NACCIMA)執行長Sola Obadimu與黃志芳在奈國最大城市拉哥斯碰面交流，感謝貿協長期協助與合作。Sola Obadimu還提到，藉由此次來自台灣的世界級企業來訪，雙邊關係必能再度升級。而做為奈國產業基石之一的石化業，相信必能成為產業發展的新契機。

拉哥斯商工會(Lagos Chambers of Commerce and Industry, LCCI)總裁Gabriel Idahosa表示，一直以來知道台灣在高科技產業的全球領先地位，透過本次交流更是對台灣在製造與經貿的多元、堅實感到驚艷，認為台灣作為一個經濟發展的模範生，定能給奈國業者帶來更多值得學習的經驗，如台灣在工業4.0、AI與智慧製造等領域的落實與持續創新都值得借鑑。

奈及利亞人口約2億2千萬，是非洲的人口第一大國及最大產油國，也是西非地區第一大經濟體和重要樞紐。14歲以下人口占總人口4成，為全球平均最年輕的年齡結構，且中產人口約占其總人口23%，購買潛力高達280億美元。除油氣資源外，奈國也擁有非洲地區最大、兩千萬人口級都會區─拉哥斯，內需潛力無窮。

為改善經濟結構長年以低價出口石油、高價進口燃油造成的外匯結構性短缺，及製造業基礎薄弱的現況，奈國近年積極推動工業化政策發展製造業。如Dangote集團近年建成全非洲最大的煉油廠，有望提高該國燃油產量並帶動中下游石化產業發展，衍生相關產業大量商機；輔以奈國政府設立的西非最大自貿區Lekki Free Zone，推出各類減免稅負的優惠，鞏固奈及利亞作為西非貿易樞紐的地位，成為非洲地區轉出口歐美市場的重要跳板。



2024年非洲藍海旗艦團飛越近半個地球，7天3國的鐵人行程展現我商的驚人韌性，也為非洲國家帶來全新的台灣企業形象與品牌宣傳。黃志芳表示，未來外貿協會將持續肩負帶領我商前進國際市場的任務，為我企業面臨的多變國際情勢畫重點，也協助企業布局未來的全球市場。