ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

新光金小股東啟動「抓鬼大隊」　喊話金管會：嚴查違規收購委託書

新光金併購案，小股東們要求不管是中信金還是台新金，都不得違規收購。

圖文／鏡週刊

新光金併購案，市場傳出台新金大舉收購股東委託書，但此舉引發新光金小股東們的疑慮，透過社群組成自救會，要求不管是中信金還是台新金，都不得違規收購！

粉專「新光金小股東自救會」發文表示，「媒體報導，台新金派為求10月9日的新光金臨時股東會通過新新併，跟三大委託書通路業者合作，已經收了三成的委託書。」

粉專接著說，「如果媒體報導內容方向屬實，以新光金股本1700億，30％的委託書將近510萬張，一張委託書要200元，等於台新金派可能準備要花10億元來收委託書。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

粉專指出，「現在中信金的出價比台新金的價格每股多了3.28元，等於比台新金的價格多出500億元。如果媒體報導台新金要花的這個數字是真的，等於台新金只要花10億，就可以省下500億元的價差，這對我們小股東來說非常不公平!」

對此，粉專向金管會提出兩點呼籲，一、呼籲金管會，要求台新金、中信金任何一方，都不得違規價購新光金的委託書。金管會有說這次併購的三大原則，就是要合法合規，如果違反者，相關機構就不得進行併購，並且要求台新金、中信金出面承諾不能「違規價購」新光金委託書。

二、呼籲金管會，要向社會大眾宣導價購委託書是違規的，應要派遣相關單位人力抓鬼，全力避免價購委託書的違法行為，並且要祭出高額獎金、鼓勵民眾檢舉，擾亂金融市場秩序。

粉專也向小股東們喊話，不要因小失大，有線電視節目有名嘴在鼓吹：「委託書給台新、股票賣中信」，可以兩邊賺，一邊賺一張200元的委託書費，一邊賺公開收購價，大家千萬不要上當。如果交出委託書，一來有違規的問題，二來是吃芝麻、掉燒餅，得不償失。

粉專也提醒，通路商價購委託書時，經常會用話術欺騙小股東，收空白委託書而不告知是贊成方或反對方。現在新光金大股東林伯翰已經出面宣佈，擔任「反對新新併」的委託書徵求人，同時委託元大證券為徵求通路，反對新新併的小股東們若無法出席，記得可將委託書交給元大證券。


更多鏡週刊報導
回應新光金指控　中信金發4點聲明：全體股東合意較重要
新光金小股東自救會提2大訴求　成立委託書抓鬼部隊：拒絕公司賤價出售
替新光金小股東發聲　自救會：不嫁高富帥要嫁誰呢？

關鍵字： 鏡週刊新光金金管會

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

美超微「假帳」風波！股價失守400美元　低於3外資最低估值

美超微「假帳」風波！股價失守400美元　低於3外資最低估值

美超微（SuperMicro）遭國際作空機構興登堡（Hindenburg Research）爆料財報不實操縱股價以後狂跌不止，原本看好公司前景的市場評價紛紛轉趨悲觀。包括摩根大通（JP Morgan，小摩）、巴克萊和CFRA等外資分析師最發布最新報告皆重砍目標價預期，美超微上周最後一個交易日股價失守400美元大關，表現低於重砍後的價格。

2024-09-09 00:02
英特爾效應！陸行之憂AI客戶重複下單　台積電資本支出上看12兆

英特爾效應！陸行之憂AI客戶重複下單　台積電資本支出上看12兆

美系半導體大廠英特爾（Intel）財務出現疑慮，外媒《彭博社》曝現金流不利資本支出，市場原預期台積電（2330）將因此獲得更多訂單，不過前半導體外資分析師陸行之指出，近期與台積電高層主管聊，「有擔心AI客戶重複下單」導致明年資本開支超過營收40%或400億美元（約台幣12.77兆元）的問題。

2024-09-08 13:41
最大「金主」停手！　黃金連4個月未獲中國央行加碼

最大「金主」停手！　黃金連4個月未獲中國央行加碼

國際金價節節攀升，中國央行連續4個月暫停增持，持有重量持續保持7280萬盎司，但因金價走揚，中國黃金儲備價值已從7月底的1766.4億美元（約台幣5.64兆元）增至1829.8億美元（約台幣5.84兆元）。

2024-09-08 12:57
虛擬通貨公會自律規範月底出爐　違規擬處50萬違約金

虛擬通貨公會自律規範月底出爐　違規擬處50萬違約金

金管會納管虛擬通貨事業，委外研究專法報告預計本月底送至金管會，同時虛擬通貨公會也正加緊腳步訂定自律規範，同樣可望於9月底出爐。為打擊詐騙，自律規範規劃納入與檢警調聯防機制，違反自律規範最重可處新台幣50萬元違約金。

2024-09-08 12:10
92無鉛看到「2字頭」！明起汽油大降0.6元　柴油漲0.3元

92無鉛看到「2字頭」！明起汽油大降0.6元　柴油漲0.3元

台灣中油公司自明（9）日凌晨零時起汽油價格調降0.6元、柴油調漲0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31.0元、98無鉛汽油每公升33.0元、超級柴油每公升28.2元。本週因平穩措施啟動，汽、柴油各吸收0.3元。

2024-09-08 12:04
台灣自殺防治優質報導　ETtoday獲得優勝與佳作兩大獎

台灣自殺防治優質報導　ETtoday獲得優勝與佳作兩大獎

台灣自殺防治學會今（8日）舉辦自殺防治優質媒體報導獎頒獎典禮。《東森新媒體ETtoday》的報導在「新媒體報導獎」類別中獲得優勝及佳作，受到評審的高度肯定。衛福部次長林靜儀出席活動時強調，在自殺防治工作中，傾聽、呼應、陪伴並尋求協助是非常重要的。她呼籲建立一個完善的支援網絡，並鼓勵人們在需要時尋求專業幫助，以促進社會的健康和幸福。

2024-09-08 11:58
新光金明股臨會停止過戶日　大股東林伯翰提3聲明挺中信金

新光金明股臨會停止過戶日　大股東林伯翰提3聲明挺中信金

新光金（2888）雙龍搶珠戰火持續延燒，大股東林伯翰趕在明（9）日新光金股東臨時會停止過戶日前夕發出3大聲明，質疑台新金（2887）團隊透過委託書徵求的方式，以少數股權入主新光金後與台新金，無視獨董許永明建議評估中信金投資新光金的提案，並重申「可以當第1、為什麼要當第4名金控」，呼籲股東親自出席會議並且否決新新金合併。

2024-09-08 10:55
ATM不能靠臉領錢！　玉山銀11／5起停止「刷臉」提款

ATM不能靠臉領錢！　玉山銀11／5起停止「刷臉」提款

銀行爭搶金融科技（Fintech）新技術，自動提款機（ATM）不斷推陳出新，不過玉山銀卻罕見「倒退嚕」，正式向外公告將於11月5日起停止ATM刷臉提款的服務，屆時玉山銀的存戶操作ATM，也不能再靠臉領錢。

2024-09-08 10:16
台股波動「短線操作為宜」！專家點出關鍵日期：3大事件需留意

台股波動「短線操作為宜」！專家點出關鍵日期：3大事件需留意

台股上周出現跳水、外資猛力倒貨，不但反彈無力，無法攀回半年線，資金也多走向觀望局面。對於台股這周關注重點及策略，投資專家強調「短線操作為宜」，並點出「9月10日」有3大關鍵事件需留意，分別是8月營收出爐、美國總統大選辯論、以及蘋果秋季發表會。

2024-09-08 06:00
國際半導體展加持　六福萬怡住房率近滿房

國際半導體展加持　六福萬怡住房率近滿房

為期3天的國際半導體展SEMICON Taiwan圓滿落幕，帶動國內外商旅住宿需求，六福（2705）旗下台北六福萬怡酒店享有地利優勢，展期住宿及用餐需求大幅挹注營運，平均住房率超過9成，其中2天甚至近滿房，表現亮眼。

2024-09-08 06:00

讀者迴響

熱門新聞

美超微「假帳」風波！股價失守400美元　低於3外資最低估值

新光金小股東啟動抓鬼大隊　喊話金管會

抽中賺5萬！2檔抽籤股下周起申購　台特化價差大

英特爾效應！陸行之憂AI客戶重複下單　台積電資本支出上看12兆

快訊／雨彈炸裂！3地淹水警戒　台南市2區列一級

92無鉛看到「2字頭」！明起汽油大降0.6元　柴油漲0.3元

解析台灣三大電子支付

理財專家點出關鍵日期：3大事件需留意

ATM不能靠臉領錢！　玉山銀11／5起停止「刷臉」提款

新光金明股臨會停止過戶日　大股東林伯翰提3聲明挺中信金

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

Energy高雄開唱道謝：沒選Bruno Mars　牛奶被虧「很多個人專輯囤貨」怒了XD

大量土石淹「整條軌道不見」台鐵和仁到崇德停駛搶通！

Bruno Mars高雄開唱5.5萬人朝聖　嘴甜改唱中文：寶貝我好想你

典典寶寶狂要奶嘴：請幫忙～　教阿嬤講英文「熱舞也在行」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366