新光金小股東啟動「抓鬼大隊」　喊話金管會：嚴查違規收購委託書

圖文／鏡週刊

新光金併購案，市場傳出台新金大舉收購股東委託書，但此舉引發新光金小股東們的疑慮，透過社群組成自救會，要求不管是中信金還是台新金，都不得違規收購！

粉專「新光金小股東自救會」發文表示，「媒體報導，台新金派為求10月9日的新光金臨時股東會通過新新併，跟三大委託書通路業者合作，已經收了三成的委託書。」

粉專接著說，「如果媒體報導內容方向屬實，以新光金股本1700億，30％的委託書將近510萬張，一張委託書要200元，等於台新金派可能準備要花10億元來收委託書。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

粉專指出，「現在中信金的出價比台新金的價格每股多了3.28元，等於比台新金的價格多出500億元。如果媒體報導台新金要花的這個數字是真的，等於台新金只要花10億，就可以省下500億元的價差，這對我們小股東來說非常不公平!」

對此，粉專向金管會提出兩點呼籲，一、呼籲金管會，要求台新金、中信金任何一方，都不得違規價購新光金的委託書。金管會有說這次併購的三大原則，就是要合法合規，如果違反者，相關機構就不得進行併購，並且要求台新金、中信金出面承諾不能「違規價購」新光金委託書。

二、呼籲金管會，要向社會大眾宣導價購委託書是違規的，應要派遣相關單位人力抓鬼，全力避免價購委託書的違法行為，並且要祭出高額獎金、鼓勵民眾檢舉，擾亂金融市場秩序。

粉專也向小股東們喊話，不要因小失大，有線電視節目有名嘴在鼓吹：「委託書給台新、股票賣中信」，可以兩邊賺，一邊賺一張200元的委託書費，一邊賺公開收購價，大家千萬不要上當。如果交出委託書，一來有違規的問題，二來是吃芝麻、掉燒餅，得不償失。

粉專也提醒，通路商價購委託書時，經常會用話術欺騙小股東，收空白委託書而不告知是贊成方或反對方。現在新光金大股東林伯翰已經出面宣佈，擔任「反對新新併」的委託書徵求人，同時委託元大證券為徵求通路，反對新新併的小股東們若無法出席，記得可將委託書交給元大證券。



更多鏡週刊報導

回應新光金指控 中信金發4點聲明：全體股東合意較重要

新光金小股東自救會提2大訴求 成立委託書抓鬼部隊：拒絕公司賤價出售

替新光金小股東發聲 自救會：不嫁高富帥要嫁誰呢？