新光金雙龍搶珠　兩大券商捲入委託書爭求戰

▲新光金集團外觀。（圖／記者謝盛帆攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新光金（2888）股東臨時會今（9）日過戶截止，隨著具投票權的股東名單出爐，新光金主張與台新金（2887）合意併購的公司派與傾向嫁入中信金（2891）的非公司派戰火也愈演愈烈，元大證、元富證兩大券商代表不同勢力受託徵求委託書，也成為話題。

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▲新光金大股東林伯翰證實找元大證徵求委託書。（圖／翻攝臉書）

新光金「友善中信金」派的大股東林伯翰今（9）日在臉書「新光金自救會」上回答股東詢問委託書可交付何方時以「等元大證券正式公佈之後再交付」回應，市場解讀，林伯翰此舉正式宣告引爆委託書通路大戰。

台新金則透過新光金集團的元富證、委託書徵求大王張永祥、全通、長龍、聯洲三大民間徵求公司等通路徵求委託書。

去年新光金股東會董事改選競爭激烈，公司送出價格破百元的摩斯漢堡套餐禮券引發市場熱議，由於這次股東臨時會同時有「合意併購」和「搶親」的話題，市場預期股東會紀念品價值跟著翻倍，甚至有人喊出價值破200元的預期。不過對此相關通路、新光金皆未證實。

券商通路主管透露，元大證市佔率近13%，元富證市佔率不到4%，若單以此看元大證確實有勝算，但台新金一派尋求委託書徵求專門公司加持，兩邊勢均力敵，也拉高股臨會的戲劇性。