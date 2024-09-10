「Outdoor咖」集合！永慶房屋推中秋預約賞屋領「幸福團圓野餐墊」

▲即日起～9月17日期間到永慶直營門市預約賞屋，即可獲得限量的「幸福團圓野餐墊」。（圖／永慶房屋提供，下同）

生活中心／綜合報導

中秋節即將到來，最適合來點戶外活動了，無論是露營、野餐還是烤肉，都是中秋假期的熱門選擇！為了讓大家都有一個最強outdoor體驗，永慶房屋特別推出「幸福團圓野餐墊」，只要在即日起至9/17預約賞屋，永慶房屋就會送出限量的野餐墊，讓你和家人、朋友一起享受大自然的美好時光。

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▲中秋節即將到來，永慶房屋推出「幸福團圓野餐墊」，讓你和家人、朋友一起享受大自然的美好時光。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：「中秋節是家人、朋友相聚的重要節日，近年來露營、野餐越來越熱門，相信也有很多家庭希望趁著中秋節，一邊露營、烤肉或野餐，一邊賞月。永慶房屋推出收納式的『幸福團圓野餐墊』，共有2種花色，還具有防水性，讓喜愛戶外活動的民眾方便帶出門，大幅提升戶外活動體驗，讓你的中秋假期更加難忘。」

▲中秋節假期最適合戶外活動，永慶房屋「幸福團圓野餐墊」，讓你陪伴家人享受最chill野餐派對。

來電賞屋將中秋好禮帶回家

「幸福團圓野餐墊」是公園草地野餐，沙灘玩沙玩水，甚至是露營等活動的最佳道具，提供有黃白格與七彩條紋2種樣式，大小更是最適合一家4口的145x180公分。永慶「幸福團圓野餐墊」還有防水功能，即使不小心打翻食物、飲料，只需用紙巾快速擦拭，髒污輕鬆清除不留痕跡，結束後也好收納整理，可放進包包裡，輕鬆帶回家。

▲永慶房屋「幸福團圓野餐墊」，提供有黃白格與七彩條紋2種樣式，輕鬆收納整理，還具有防水性，讓大家方便帶出門，大幅提升戶外活動體驗。

陳賜傑表示，周末到住家附近的公園、水岸走走，與家人們享受戶外活動，是許多家庭的找房條件之一。為了讓消費者的找房體驗更加便利，永慶房屋推出「i特助」智能服務，永慶房屋經紀人在了解客戶需求後，可在與客戶的Line對話群組中啟動「i特助」服務，「i特助」就會根據消費者的需求，在群組上自動推薦適合的物件，快速尋找合適的房屋、安排帶看。「i特助」也支援多人討論，消費者可以將家人拉入群組中，讓家人能一起接收、更新找房資訊，讓購屋溝通與決策更有效率，也讓你有更多時間陪伴家人度過中秋假期。

永慶協辦超過250場活動 贊助帳篷破2000頂

永慶房屋秉持「社區好鄰居」的服務精神，協助鄰里、社區舉辦大大小小活動，每年中秋節更是全員動起來，不僅出人出力，更提供帳篷、瓶裝水等物資，和社區協力，讓中秋活動更加圓滿。光是今年已協助雙北地區舉辦超過250場中秋活動，帳篷出借數量更超過2000頂，永慶房屋經紀人還會在活動中設置遊戲互動攤位，和里民們共創中秋幸福時光！