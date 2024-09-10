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群聯8月營收48.06億元　年增達20%

▲▼群聯電子執行長潘健成。（圖／記者高兆麟攝）

▲群聯電子執行長潘健成。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

NAND控制晶片大廠群聯電子（8299） 今日公佈2024年8月份營運結果，合併營收為新台幣48.06億元，年成長達20%；全年度營收累計至8月份達419.32億元，年成長53% ，為歷史同期次高

2024 年全年度累計至 8 月份之 SSD 控制晶片總出貨量年增率與整體 NAND 儲存位元數總出貨量的年成長率 (Bit Growth Rate) 分別達到13%與42%，均為歷史同期新高。

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群聯電子執行長潘健成指出，零售市場低階 SSD 的需求已逐漸放緩，主要原因是桌上型電腦在出廠前已經預裝了SSD，導致終端消費者自行購買SSD來進行升級的需求在短期內減少。然而，從長遠來看，市場需求可能會逐漸轉向群聯更具競爭力的大容量和高階SSD，尤其是在電競、內容創作和生成式AI等應用領域將更加顯著。

潘健成補充，儘管零售通路低階SSD升級需求減弱，但群聯多年來已經積極布局非零售 (Non-Retail) 的客製化高階 SSD 市場，包括近期已開始產生營收的群聯企業級 SSD 品牌 PASCARI、生成式AI的地端微調運算方案aiDAPTIV+、PC OEM市場、車載儲存以及高速訊號傳輸方案 Redriver 和Retimer IC 等，這些都顯示出群聯領先佈局的成效，未來將持續為營收和獲利作出正面貢獻。

關鍵字： 群聯

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