暑假父親節助攻　王品、瓦城8月營收創同期新高

▲王品。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

餐飲股公布8月營收，受惠於暑假、父親節及七夕帶動，王品（2727）8月營收為21.2億元，月增16.08％、年增0.92％，創同期新高；累計今年前8月合併營收為148.8億元，微幅年減0.77%。瓦城（2729）8月營收5.76億元，月增9％、年增10.68%；累計今年前8月合併營收達41.47億元，年增6.25%，單月營收及累計營收再創歷年同期新高。

王品表示，8月由於父親節與七夕周末帶動聚餐熱絡，成為營收成長主力，肉次方、夏慕尼、青花驕、享鴨、和牛涮等5大品牌合計共誕生多達14家千萬大店，尬鍋、就饗鐵板燒、品田牧場及石二鍋等品牌新展分店也帶來業績動能；阪前和牛鐵板燒將於10月開出2家分店，持續拓展市場影響力。

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王品指出，9月迎來中秋烤肉商機，3大燒肉品牌肉次方、Oh my!原燒與金咕韓式燒肉中秋節當天訂位已達9成滿，並同時祭出贈菜引客，預計可帶動業績更上一層樓。

瓦城表示，集團精準掌握節慶與暑期市場，有效帶動8月整體業績快速增長，並新開3間門店，其中，時時香岡山樂購廣場店及瓦城台中文心秀泰店搶攻暑假出遊旺季，搭配父親節聚餐商機，帶動在地居民和遊客人潮迎來高峰；瓦城兩廳院店打造全台首間營業至晚上12點的瓦城門市，試營運階段即吸引許多顧客嘗鮮，成為兩廳院觀眾欣賞演出後的深夜聚餐首選。

瓦城指出，對Q3充滿信心，將持續積極拓展展店版圖並進行菜色創新，推動業績持續增長。隨著各大百貨週年慶即將登場，預期購物熱潮將帶動集團旗下各餐飲品牌的客流量，進一步提升業績。