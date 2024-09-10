18家台灣設計品牌亮相巴黎時尚家居設計展　商機逾1200萬美元

▲本屆「Taiwan in Design」台灣文創設計形象館3家獲選廠商，澄市（右1）、稻穗（右2） 及富利豐公司（左1）。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

巴黎時尚家居設計展(M&O)本月5日至9日在花都巴黎盛大展出，買主來自全球超過30個國家，素有引領全球生活設計風潮的地位。經濟部國際貿易署及外貿協會籌組業者參加M&O展，協助臺灣文創設計業者拓展國際市場，規模係歷年來參加本展最盛大的一次，台灣優異的設計獲得多國買主青睞，展期間接洽825家國外買主，估計商機可達1,225萬美元。

本次展覽中，臺灣館以【創意生活】為策展主題，搭配雙主題館型式，吸引18家文具、禮品、家用品、家具、燈具等領域業者參加，分別於2館「Smart Gift」及5a館「Home Accessories」建置「Taiwan in Design」臺灣文創設計形象館。

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參展業者包括：極山、海漂、富利豐、昶富、紙綸、石光、維諾、稻穗、好說、星毅、澄市、寶弘、源民、江口、大器、奇意果、亞典那及鼎星。展品除將文創設計融合科技及環保，更有多項產品獲得全球具代表性的設計獎項肯定，如台灣精品獎(Taiwan Excellence)、紅點設計獎(Red Dot)、德國iF 設計大獎、日本Design Tokyo 大賞等，凸顯臺灣設計品牌多元的設計軟實力。

巴黎時尚家居設計展每屆都以【What’s new】主題展區詮釋未來的流行趨勢，本屆在【TERRA COSMOS】-【在宏觀的地球至宇宙間】主題下，徵選符合主題的產品參與該主題區的展出，其中「Taiwan in Design」台灣文創設計形象館有3家品牌業者的4件設計產品入選，實屬殊榮。包含以高規鍍鈦鈑金技術著稱的品牌「Douxteel」-澄市公司，以月盤(Moon Plate)及冰球(Ice Ball)雙雙入選外。

還有「LUFTQI」-稻穗公司3D立體光觸媒空氣清淨機、台灣鑄鋅家飾用品知名品牌「no.30」富利豐公司多功能燭台薰香座均獲選，展覽期間獲得眾多國際買家及媒體關注。

銷售超過20萬套專利自立筆的極山公司，除受到美國著名藝術博物館Huntington Museum的產品聯名合作邀請外，也受到法國精品流行品牌YSL及英國知名概念選品店Smartech Retail Group等的青睞；經營歐洲市場多年的紙綸公司紙相機也在展中開發了法國、比利時及摩洛哥等新的客群。

首度拓展歐洲市場的星毅公司，其壓克力精品級珠寶盒及收納系列在展中獲得比利時插畫品牌 Helen B. 的異業合作邀約，也獲得法國珠寶品牌Natacha Plano、香氛品牌Agape及西班牙 Nuduka的採購訂單，來自日本的設計師更想與其合作運用扭蛋回收的環保材質製成文具收納商品，星毅公司歐洲首戰收穫滿滿。