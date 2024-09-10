統一超8月營收寫同期新高　全家創歷史單月最佳

▲統一超。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

超商雙雄公布8月營收，統一超（2912）8月營收為295.63億元，年增7.46%，創下歷史同期新高、單月第2高表現；累計今年前8月合併營收為2230.71億元，年增7％。全家（5903）8月營收為92.4億元，月增0.35％、年增3.91％，寫歷史單月新高；累計今年前8月合併營收為694.71億元，年增5.83％。

統一超表示，台灣7-ELEVEN持續穩健展店，串聯OPENPOINT生態圈，創新線上線下消費體驗，8月在炎夏高溫、體壇盛事奪牌話題、父親節、七夕情人節、中元節等暑期旺季加持下，推升鮮食、咖啡、飲料等需求，同時持續開發滿足夏季消暑的冰品及飲料、當季蔬果商品等，營收再創新高。轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、星巴克、康是美、上海7-ELEVEN、統一速達、浙江7-ELEVEN等均積極向上，挹注整體營收成長。

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統一超指出，邁入9月，台灣7-ELEVEN瞄準開學季、中秋節令、換季食飲與用品生活需求，陸續推出話題商品與服務，並串聯1,800萬會員的OPENPOINT生態圈數位會員服務，藉由門市及i預購、i划算、外送平台等線上線下服務，持續架構超越顧客期待的生活型服務平台。

▲全家便利商店。（圖／記者廖婕妤攝）



全家表示，8月受惠店數持續成長、掌握盛夏高溫與中元普渡商機、國際體育賽事話題促銷奏效且中秋買氣提前湧現之下，帶動整體泛鮮食、一般商品之整體業績皆向上。

全家指出，展望9月，把握開學季早餐商機、中秋節慶應景烤肉需求為營運重點，鮮食、咖啡、霜淇淋、熟食區將再推話題新品，皆可望驅動整體績效向上。