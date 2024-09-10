六方科8月營收1.46億元創新高　近六日漲破54%遭列注意股

▲六方科總經理葛仲林（左）及董事長盧經緯（右）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

證交所今日公布10檔注意股，其中六方科-KY（4569）因最近六個營業日累積收盤價漲幅達54.08%、六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達72.00 元、9月10日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之10.12 倍、最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達110.39%等原因，因此被列入。

六方科今日也公布2024年8月合併營收新台幣1.46億元，月增17.66%、年增48.02%，創單月營收歷史新高；2024年1~8月合併營收新台幣9.53億元，年增23.12%，創上市以來1~8月累計營收新高。

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六方科-KY 8月營收成長主要係因汽車類客戶新型號產品放量，以及工業類產品出貨成長所致。以目前接單狀況來看，預計下半年營運狀況將較上半年及去年同期均有成長，2024 年全年度營運有望自谷底重回成長趨勢。

放眼未來，由於中美政治角力不斷升級，地緣風險明顯增加，許多歐美廠商加快了對中國的去中國化步伐，作為精密工業重鎮的泰國，具備完整的電動車、工業類產品和3C 電子供應鏈，吸引著歐美廠商轉向泰國，另隨著AI熱潮，散熱、半導體及光通訊等新產品需求增加，相關供應鏈也逐步移轉至泰國，六方科-KY亦趁著這股浪潮跨足新領域，相關產品已部分完成送樣，明年的營運績效和業績增長將值得期待。

除此之外，還有怡利電、晟銘電、晶彩科、光鋐、惠特、富世達、泓德能源-創、菱光、高力被列入。