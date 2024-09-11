工程師男友「拒付168萬聘金」！她嗆分手：年薪200萬好小氣

▲原PO認為男友很小氣。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

結婚不只是兩個人的事，而是兩個家庭的事，不少情侶因為聘金談不攏而婚事告吹，一名女網友表示，跟男友談論婚事時，提到家人要求168萬元的聘金，但男友不想出這筆錢，她忍不住抱怨，男友年薪200多萬，卻不願出聘金，內心很受傷，甚至有想分手的念頭，貼文掀起討論。

女網友在Threads發文，與男友討論婚事時，家人要求168萬的聘金，卻遭男方拒絕，「男友年薪200多萬工程師，但男友不想花這個錢，我覺得很受傷」，認為男友很小氣，萌生想分手的念頭。

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貼文一出，網友全看傻，直呼都什麼年代了，「是嫁女兒還是賣女兒」、「賺多少錢是妳男友的本事，跟聘金或小不小氣無關，純粹是妳父母的要求太過分了」、「那你自己的錢給你家人呀，自己的家人自己扛」、「這數字…只能說…很敢開，我是你男友的話，我不娶了」、「他年薪200萬也是他辛苦賺來的」。

也有網友指出，如果要求168萬元聘金，至少原PO也要拿出等值的嫁妝，「所以你嫁妝準備了什麼」、「聘金168萬，那嫁妝也要等值168萬欸，不會沒有嫁妝吧？」「有嫁妝嗎？收了聘金就要照著傳統走，洗衣做飯，不可能收了聘金還讓妳爽爽過生活，除非妳是千金小姐」。