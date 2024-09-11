亞洲最大SMART農漁畜冷鏈暨永續科技展　兩展20國參與

▲智慧農業館參展單位合影。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

2024年「第九屆台灣智慧農業週」暨「第十屆台灣國際漁業產業展」於9月11日至13日在南港展覽館一館一樓盛大登場。該展由農業部指導，62個公協會和研究機構的支持，並在農業部陳駿季部長、新加坡駐台北商務辦事處葉偉傑代表及世界台灣商會聯合總會李天柒總會長為此次亞洲最大結合SMART的農漁畜冷鏈暨永續科技展致詞下盛大開展。

今年展會主題為「S.M.A.R.T」（Sustainability 永續、Market 市場、Advance前瞻、Resilience 韌性及Technology 科技），旨在呼應全球對氣候變遷下永續及韌性農業的重視。將吸引來自20個國家的400家參展商，展示超過2,000項創新產品與解決方案，吸引逾40個國家買主及20個海外公協會參與。不僅是亞洲規模最大且最全面的農業科技專業展覽暨會議，也是台灣智慧農業領域的重要國際商貿採購平台。

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展會涵蓋農業科技、畜禽與飼料科技、漁業科技、生鮮冷鏈，以及新增設的農業永續科技五大產業展區。為應對全球動物精準營養市場及寵物食品市場的快速發展，特別設立「寵物食品科技區」。

五大展區亮點如下：



農業科技展區：包含農業部智慧農業館、工研院智慧及電動農機館、省工高效農機館、整合作物管理聯盟、園藝資材精品館與台灣農業科技技術整合服務館等，展示精準農業、AI智慧農場管理、省工電動農機等創新科技，重塑現代糧食生產模式，推動產業綠能化轉型。

畜禽暨飼料科技展區：包含惠吉的完整蛋品鏈產業館、中研院動物健康館、無抗養殖聯盟館及飼料創新技術館等專題展示，並匯聚亞洲食品及飼料昆蟲協會（AFFIA）、Amandus Kahl、CPM ASIA、Landmeco等國際知名的飼料添加劑、畜禽及飼料設備大廠。展區展示蛋選設備、無抗養殖優化技術及昆蟲蛋白創新飼料配方，結合先進的飼料加工技術，最大化動物飼料的營養價值，推動飼料行業的可持續發展。

漁業產業展區：匯聚海洋大學、水產試驗所、AI養殖科技館、中華民國水產種苗協會等專館，以及華侖、健得、基育、寬緯、西灣等企業的創新技術展示。結合AI養殖科技的精準育種與產能提升技術，並推動水產養殖業的升級與現代化發展。推廣優質海鮮與責任漁業，促進技術創新與環境保護間平衡，實現海洋可持續發展。

農業永續科技展區：由彰化縣政府智農永續館、碳中和館、瑞曼迪斯及東海大學智慧碳中和園區展出前瞻的綠色產業新方案，涵蓋智農永續與碳中和領域。展示創新漁電共生技術與循環再生系統，推動零廢棄資源再利用，並助力產業朝向碳中和目標邁進。



農業生鮮冷鏈展區：由農科院農產品冷鏈技術館、工研院服務系統科技中心及台灣冷鏈協會領銜展出。展示智慧冷鏈溫控保鮮、延長食材保鮮的創新技術，低碳節能且高效率的全程冷鏈管理、AI倉儲與配送解決方案，全面提升冷鏈效率與效能。

主辦單位貿有展覽總經理劉苑玲表示，台灣智慧農業的創新成果與前瞻發展獲得亞洲各國的高度肯定。今年更吸引新加坡、菲律賓、印尼、馬來西亞、泰國、巴西、薩爾瓦多共和國，甚至奈及利亞採購團參與。搭配180多場次精彩論壇及創新交流，匯聚產業菁英，加速智慧農業的前瞻發展與應用交流。

貿有展覽為構建亞太農業科技與食品科技生態系，與新加坡Constellar展覽集團達成戰略合作夥伴關係，推動台灣與新加坡在農業食品及水產養殖科技的發展，同時與Innovate 360等創投機構攜手合作，設立農食科技新創生態系，推動亞洲農業科技的創新發展。邀請大家參與這智慧農漁業的年度盛會。