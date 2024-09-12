聲寶跨足餐飲引進莞固和食　總座駱威旭：目標3年開20家店

▲聲寶集團跨足餐飲市場，引進日本料理品牌莞固和食，圖右為頑味餐飲集團總經理駱威旭。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

台灣家電大廠聲寶集團也跨足餐飲市場，在2019 年引進日本料理品牌「莞固和食」，目前在台灣有林口、大直、安平三家分店，不過隨著疫後餐飲復甦，頑味餐飲集團總經理駱威旭也表示，莞固要推出全新「秋懷石」菜單，希望帶來正統關西和食體驗，並喊出目標在三年內，全台要開設 10~20 家分店。

談到聲寶跨足餐飲契機，駱威旭表示，由於家電市場越來越競爭，聲寶集團總裁陳盛沺決議要跨足餐飲市場，第一個引進台灣的品牌就是成立自 1963 年的日本料理品牌「莞固和食」，今年 9 月中更是推出以「御膳」和「懷石」為主軸的秋季料理，期望帶來正統關西和食體驗。

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駱威旭也回憶，聲寶會代理莞固和食來台，是因為當時總裁陳盛沺的日本住宅附近就是頑固屋敷店，當時因為考慮到高科技產業難以打入，但家電產業也越來越競爭，因此希望帶領聲寶走向生活服務產業，第一個選中的就是被視為世界文化遺產的「和食料理」。

駱威旭也表示，當時聲寶因為代理夏普家電，因此長期與日本有密切的商業往來，總裁陳盛沺也因此因緣際會認識莞固創辦人小嶋淳司，雙方才因此簽約拿下台灣代理權，由聲寶投資新台幣 1 億元，成立頑味國際餐飲，由日方負責菜單設計、人才培訓，並請來料理本部長笠原隆昌領軍。

▲莞固和食本季推出的秋懷石料理。（圖／記者高兆麟攝）



駱威旭表示，莞固推出的料理非常注重「和食精神」，堅持以當季食材做變化，每季的懷石料理均選用當季最豐盛、最適合的食材，並精心調味以突顯食材的原味特色。其用心程度無疑展現了日本正宗的「職人精神」。

莞固和食本季推出的秋懷石料理，包含了「柊ひいらぎ」、「楓 かえで」以及「葵あおい」三款選擇，還有不到千元的「やわらぎ柔御膳」。這些料理皆由料理本部長笠原隆昌精心設計，堅持「和食精神」，結合臺灣當季食材，呈現正統關西和食。

駱威旭指出，懷石料理因工序繁複和備料困難，即使在日本也需提前預約且價格高昂，往往使許多消費者望而卻步。然而，莞固和食在臺灣推出的季節懷石則相對實惠。例如，今年秋季懷石料理，不僅使用了A5和牛、黑鮪魚和伊比利豬等高級食材，還能在一餐中品嚐到各種精緻的料理手法，非常值得一試。