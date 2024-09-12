證交所大當機！網頁修復但遲滯　金管會：必須通報

▲證交所在台股非交易時間當機，市場關切明日台股是否受影響。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所主機今（12）日下午傳出大當機，因已經收盤，對交易影響不大。金管會官員指出，目前尚無法確認系統異常原因，不過「不論理由為何，都要通報。」

截至下午4點，證交所官網仍時好時壞，頁面出現遲滯，進入網頁所需消耗時間較平常還長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

證交所表示，已積極處理中，網頁已陸續恢復正常。金管會則表示，需要進一步釐清實際異常原因。