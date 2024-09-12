中信金5大聲明　「新光金第二波公開收購價不縮水」

▲中信金外觀。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

中信金（2891）搶親新光金（2888）愈演愈烈，今（12）日第2度對台新金（2887）總經理林維俊指控發出5大聲明，強調「很高興台新金跟進中信金的價格水準」，並保證持有新光金51%股權後，第二波49%股權公開收購價不會縮水，以爭取投資人支持。

中信金公開收購新光金，設定換股比例為1股新光金換0.3231股中信金並加4.09元現金，以中信金今日收盤價32.15元估，新光金收購約為14.48元，高於新光金今日收盤價13.3元。

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以下為中信金聲明全文：

昨（11）日有同業對中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）有諸多不實指控，為避免外界誤解，特此澄清如下：

一、中國信託金控致力提供給股東最好的報酬與回饋，一開始就提供新光金融控股公司（簡稱「新光金控」）股東較對手溢價30%的方案，很高興競爭對手台新金融控股公司（簡稱「台新金控」）在9月11日召開臨時董事會，跟進中信金控的價格水準。這再度證明，維持市場競爭機制，有二家業者以上競爭，才真正能夠保護股東權益，樹立臺灣資本市場的典範，所以沒有所謂的合意優先。

二、今年上半年至今，中信金控每股稅後盈餘（EPS）為2.67元，為台新金控1.08元的2.47倍；中信金控稅後股東權益報酬率（ROE）達18.4%，台新金控稅後股東權益報酬率（ROE）為12%；中信金控股票投報率（至9月6日止）超過22%，台新金控為9%。中信金控進行公開收購，基於良好的經營能力及卓越的產生綜效能力，中國信託併購萬通銀行、台灣人壽保險公司的整合成效卓越。中信金控設定的公開收購價格，基於過往卓越表現而來，所以沒有同業所謂亂定價的問題，未來股價表現可期。

三、有同業質疑中信金控帳上現金只有新臺幣2.8億元，現金不足，此仍嚴重誤解。中信金控不僅現金充足，資本健全度亦有完整的規畫與準備。此次的公開收購資金籌措計畫，已送交主管機關審核。反觀同業，新光金控董事吳欣儒在9月11日董事會上反對新新併，更質疑台新金控缺乏對未來財務韌性及商業前景考量。這代表「大併小」風險小，台新金控「小併大」的財務風險大，增資會有困難，未來若遇到金融市場波動，抵抗風險的能力相對弱。這體現在台新金控此次不願意發放現金給予股東，反而以特別股做搭配。特別股實際上是「債」的性質，形同向「賣方借錢」，這顯示台新金控有現金不足的問題。此次台新金控併新光金控的提案，尚未送交主管機關審核，是否通過仍有疑慮。

四、同業所提及公司治理議題，中信金控接受主管機關監理，有任何要求，皆配合遵法辦理。反觀同業，新光金控大股東具名控告台新金控董事長吳東亮涉及違反金金分離、以及金控法第45條所訂的利害關係人交易，這顯然有利益衝突問題，新光金控45萬名股東在意此事將影響股東權益，呼籲相關人應儘速釐清疑慮。

五、中信金控公開收購新光金控，未來應賣的投資人若超過51%，針對超量的部份，中信金控會以第一次公開收購價格，進行第二次的公開收購。所以不會發生所謂49%的新光金控股票，遭到低價收購的問題。

