親俄駭客點名攻擊　證交所聲明「交易系統不受影響」

▲台灣證券交易所。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

市場傳出由於總統賴清德問「中國為什麼不拿回在清朝璦琿條約割讓給俄羅斯的土地？」導致親俄駭客RipperSec 和 NoName057對台灣多家業者發動攻擊，並點名攻打證交所等單位。證交所今(12)日下午官網一度出現異常，證交所隨後證實官網受到大量查詢影響，但交易系統未受影響，經緊急處置後，全球資訊網路服務已在15時22分恢復正常。

對此證交所晚間聲明，國外IP對公司全球資訊網發動無效查詢，查詢量約為平日的三至四倍，導致全球資訊網服務不穩定，因異常查詢量尚未達公司網路服務頻寬上限，其他網站服務未受影響；經緊急處置後，全球資訊網服務已於15時22分恢復正常。

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證交所聲明強調：「本公司於113年9月12日15時許，發現有大量來自國外IP對本公司全球資訊網發動無效查詢，查詢量約為平日之3至4倍，導致全球資訊網服務不穩定，因異常查詢量尚未達本公司網路服務頻寬上限，其他網站服務未受影響。經緊急處置後，全球資訊網服務已於15時22分恢復正常。

目前本公司及證券市場相關業務運作一切正常，未受任何影響，相關事件資訊已依規通報主管機關。提醒證券期貨業者亦加強防範，隨時注意對外網路安全維護，並監控網路系統運作情形，確保客戶及投資人權益。」

資安圈常用資訊站「Daily Dark」消息指出，RipperSec 在聲明中就台灣的所謂行為發出警告，包括對中國的立場以及與以色列的關係。

駭客指出，這次攻擊台灣的行為代號叫「Ops Taiwan」，如果台灣沒有表現出任何和平行動的跡象來回應他們的警告，他們將升級攻擊目標，以銀行等台灣關鍵基礎設施為目標。

至於攻擊對象，除了證交所、彰銀、兆豐銀以外，資安圈傳出包括新竹縣、台中市、彰化縣、雲林縣、高雄市、台東縣、連江縣等地稅務局，還有財政部電子報稅申報平台。

彰銀指出，「本行於遭受網路攻擊時，已於第一時間啟動相關防禦復原機制，目前網站皆已恢復正常運作，對營運尚無重大影響。」

兆豐金（2886）今日晚間證實遭遇網路DDoS（分散式阻斷服務攻擊），不過兆豐銀行未受影響；兆豐金指出，公司官網遇駭範圍包括：集團金控、證券、票券及投信公司網站遭受網路DDoS攻擊，並已於第一時間啟動相關防禦復原機制，目前網站皆已恢復正常運作。

中租-KY也指出，偵測到官網遭受DDOS攻擊，導致官網服務中斷，事發當下，資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，並與資安技術專家協同處理，目前官網恢復正常運作，評估對公司運作無重大影響，公司已立即針對類似資安防護進行優化提升。