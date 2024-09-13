石化產品進入Q4旺季　台塑四寶反彈漲逾5％

電玩大規模風暴！微軟收購暴雪第三次裁員 大砍Xbox部門650人

微軟（Microsoft）12日宣布，將裁減Xbox遊戲部門650個職位，為遊戲產業最新一波的大規模裁員。這也是微軟以690億美元現金（約新台幣2.21兆元）收購遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard）以來，針對遊戲部門第3次裁員。

抽中有望賺6萬！ 漢田生技、泓德能源今日開放申購

新股抽籤別錯過！漢田生技(1294)、泓德能源(6873)都在13日開放申購，其中泓德能源承銷價188元，以市價248.5元計算，抽中一張有望現賺6.05萬元。

「作夢行情」Q4要來了！電子、金融點火助攻 00878成長動能浮現

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳一句訂單需求強勁努力準備出貨，激勵美股市場全面回神。機構專家預測，美國此次只會預防性降息1碼，也就是0.25%，值得注意的是，台股兩大支撐電子股及金融股挺過第三季震盪，準備迎接第四季作夢行情，市場第一大「高股息ETF」國泰永續高股息（00878）也因投組分散兩大主要產業，被視為年底最具成長動能的ETF之一。

美光一片看好中罕見被看空 分析師腰斬目標價：HBM晶片恐產能過剩

根據外媒彭博社報導，記憶體大廠美光科技股價周四重挫，延續近期跌勢，因BNP Paribas Exane警告稱美光股價將繼續跑輸其他AI相關個股。

料Fed下周降息 黃金價格站上2560美元刷歷史新高

美國數據顯示經濟放緩，美國聯準會（Fed）下周降息幾乎是確定的事，今（13）日美元兌日圓暴跌，一度再觸及140.7價位，測試周三（11日）低點，而金價再刷歷史新高，每盎司站上2560美元。

菱光股價再漲停創高！ 遭列注意股開獎8月淨利4900萬元

接觸式影像感測模組（CISM）廠菱光（8249）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，公告今年8月自結數，今年8月歸屬母公司業主淨利4900萬元，每股純益0.44元，今（13）日再攻漲停，股價來到50.2元，再刷新高價。

台積電重獲外資買盤青睞 小摩：股價還有上漲空間

台積電（2330）昨（12）日秒填息，且重獲外資法人青睞，買超逾2萬張居冠，今（13）日股價開高走低，根據外媒《Investing.com》報導，摩根大通（JPMorgan、小摩）指出，台積電第三季業績可能會超過其指引。該行維持對該股的「增持」評級，目標為1200元。

AI執法揪私換車牌上路 他牌照稅連補帶罰慘噴近5萬

新竹市稅務局指出，有民眾擁有兩輛車，故意繳牌照稅低的車種後私換車牌上路，結被AI執法抓到，調換車牌的兩輛車都處應納稅額2倍的罰鍰，加上牌照稅漏稅款，車主連補帶罰慘噴4萬7930元。

下周油價更便宜！ 汽油每公升估調降0.4元

美國公布8月非農業就業人口數據低於預期，加上沙國調降10月銷往亞洲原油官價，以及石油輸出國家組織（OPEC）與美國能源署（IEA）報告顯示全球石油需求成長速度大幅放緩，預計國際油價將會走跌，國內油價也將再度降價，預計下周汽油每公升調降0.4元、柴油調降0.5元。

精誠出售11.86%股權給台灣大！交易額逾39億元 股價一度飆漲8%

精誠資訊（6214）13日表示，出售子公司精璞投資及漢茂投資展業持有的精誠股票給台灣大哥大（3045），未來雙方將共同布局東南亞及日本等海外市場，以躋身成為世界級的ICT服務公司為目標。消息一出，精誠早盤股價以126元開高，一度大漲8%，最高價來到130元；台灣大為115元平盤。