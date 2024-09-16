中秋前不工作！企業採分流上班　緯創、英業達直接「連放4天假」

▲政府今年取消調整假期政策，讓勞工自行安排決定是否要請假來休連假。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

今年中秋節於9月17日星期二到來，由於行政院取消連假補班制度，因此如果員工想要連續放4天長假，就必須要自行請假星期一。儘管全台勞工階級16日都必須上班，仍有企業直接宣布星期一休假，包括代工廠緯創（3231）、英業達（2356）都直接在9月16日放假，更不用另外找休假日補班。

過去幾年，如果重大節日碰上星期二或星期四，為了與原本休假的六日連成「4天假期」，行政機關就推出星期一或星期五彈性休假的政策，只是當月將有一個休假日成為補班日，等同於當月休假日數量不變，經過調整後可以讓民眾一口氣休4天。

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政府彈性休假政策雖然是好意，但評價意見也正反不一。有部分民眾讚好，也有部分民眾認為需補班的星期六，形同「周休一日」造成勞工階級連上6個工作天的疲憊；此外，長假也造成交通混亂、出遊塞車，而且政府「討假還假」更影響台股運作。

▲全台勞工階級中秋前都必須上班，仍有企業直接宣布星期一休假。圖為緯創。（圖／翻攝自緯創官網）

事實上，以往的彈性休假補班機制就打亂了產業界的發展步調，台北市電腦公會理事長彭双浪曾向記者表示，調整休假日就造成正努力發展國際貿易市場的公司企業一些困擾，以星期一為例，當國際間都正常上班，只有台灣「休市」，應該照著原來的行事曆工作就好。

政府行政機關今年取消調整假期政策，讓勞工自行安排決定是否要請假來休連假。據了解，有企業大廠採取彈性上下班分流制，或類似於「混合式辦公」，員工可以依照工作需求向主管提出申請；也有公司長年實施「遇到連假就放假，不補班」的政策，被勞工視為幸福企業。