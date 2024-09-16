競國上周跌停「今亮燈漲停鎖死」　關廠風波更化身妖股

▲中秋節前夕投資市場陷入觀望，成交量持續量縮。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

儘管中秋節前夕投資市場陷入觀望，成交量持續量縮，但PCB族群仍強勢表態。律勝（3354）16日早盤直接亮燈漲停，值得注意的是，競國（6108）在歷經關廠風波導致股價暴跌後，也拉出一根漲停。

觀察PCB族群走勢，律勝也一路攻上漲停價26.05元而來回震盪，另外像是博智（8155）漲逾4%，泰鼎-KY（4927）收斂後漲幅仍有2.4%，其他如聯茂（6213）、台燿（6274）、台光電（2383）、臻鼎-KY（4958）、金像電（2368）漲幅也有1%至2%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

受投資人關注的是，律勝近期漲勢幅度驚人，9月13日拉出漲停後，如今再亮出漲停燈，並在26元附近徘徊。律勝今年8月營收916萬元，月減35.64%，年減12.5%；累計今年前8個月營收9,056.7萬元，年成長22.98%。

此外，競國繼出售泰國廠之後，日前還向記憶體模組廠透露今年台灣廠將熄燈的消息，有410名員工可能將面臨資遣，對PCB產業投下震撼彈，並造成近日股價暴跌，不過，競國16日早上10時30分時卻亮出漲停，並鎖在17.45元，妖股氣息濃厚。