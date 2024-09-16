日圓升破140防線刷1年來最強　Fed降息預期效應拉抬

▲新版日圓紙鈔。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國聯準會（Fed）降息與日本央行有意升息兩大因素影響，美元指數回落至100大關保衛戰；日圓今（16）日盤中匯率升破140防線，報139.96日圓，為2023年7月、逾1年來最強。

《彭博社》報導，隨著日圓從 7 月近 38 年來的最低點延續升勢，日圓兌美元匯價突破了 140 的關鍵心理水準，盤中升至139.96，為2023年7月以來的最高水準。

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日圓是本季表現最好的 10 國集團貨幣，隨著投資者預期美國和日本之間的利差進一步縮小，日圓上漲了 15%。

麥格理集團駐新加坡策略師 Gareth Berry 表示，「主要是聯準會貨幣決策會議倒數計時，本周可能降息 50 個基點而不是 25 個基點」這項因素支撐了日圓走升，分析師認為，即使對聯準會寬鬆政策的預期沒有改變，光是時間的流逝就會推升日圓。

儘管日本央行本周可能不會改變借貸成本，但接受彭博社調查的大多數經濟學家預計 12 月將會再次增加借貸成本。央行於 7 月 31 日將政策利率上調至 0.25%，導致 8 月初全球市場動盪，從貨幣到債券和股票的資產都受到震動。

日本央行行長植田和男9月3日確認，如果物價符合預期，央行將升息，這一言論支撐了日圓反彈。而今年7月初日圓一度觸及30多年來低點，市場一度預期1美元換日圓的價格應可測試170價位，不過8月急速反轉。