「新新併」首關！新光金紀念品領至10／3　44萬委託書徵求起跑

▲新光金股東臨時會通知單。（圖／記者林潔禎攝）

記者陳瑩欣／台北報導

中信金（2891）搶親新光金（2888）遭金管會否決，惟台新金（2887）若想與新光金完成合併，下個月（10月）股東臨時會是第一關，而約有資格參與此次股臨會約44萬股東近日將陸續收到股東會通知單，據了解，二大股東檯面下徵求委託書已接近肉搏戰，盛況超過去年6月董事會改選。

新光金此次股東臨時會紀念品200元超商商品卡，比起一般公司股東會提供超商卡金額多在50~70元不等，高出一倍以上，勢必吸引小股民交出手中通知單換取紀念品，根據股東會通知單，持有1000股以上（1張）股民想換股東會紀念品可以在10月3日前至徵求場所或委託代理人領取，但如果是零股股民只能透過電子投票或親至股東會現場領取。

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由於此次委託書徵求大戰比起去年董事會改選還要激烈，新光金大股東分二派同意或不同意此次合併案，因此徵求場所或委託代理人多達12處，包括全通、長龍、聯洲3大委託書通路業者外，還包括元富證、富邦證、華南永昌證等券商。

惟新光金小股民佔全體股東人數多達一半以上，也影響這一次合併案是否過關，但熟悉徵求委託書券商主管提醒，很多股民並無法親自出席股東會，多是在家裡街頭巷尾見小商家代換股東會紀念品就將委託書交出，但這些小商家最後是交給那一邊徵求人並不會知情。