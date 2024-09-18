基金8月總規模直逼9兆元　股債ETF買氣皆旺

▲台股ETF、債券ETF買氣暢旺。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）將啟動降息，台股ETF及債券ETF買氣暢旺。根據投信投顧公會最新統計，截至8月底，投信各類型基金規模達8.97兆元，比7月再增加3,035億元；其中，台股ETF增加1,604.02億元為增加之冠，其次是債券型ETF，增加450.77億元。

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▲投信各類型基金8月規模增加前五名。（圖／記者楊絡懸製表）

群益投信指出，台股今年來表現出色，即使歷經7、8月的短暫重挫，大盤至今漲幅仍在兩成以上，在股市震盪之際，存股族或是想中長期持有的投資人紛紛「逢低進場」布局撿便宜，台股市場存股領息風氣不減，ETF買氣也持續延燒。

至於債券ETF方面，主要受惠於通膨趨緩，市場對於美國聯準會（Fed）降息預期增溫，債市投資環境更有利之下，帶動債券ETF人氣與買氣攀揚，其中以長天期投等債、長天期美債ETF最受青睞。

群益台灣精選高息（00919）經理人謝明志表示，現階段全球股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益。

謝明志提醒，在高息股選擇方面，也不能只選高股利，而是要挑對產業投資，才可獲得「真高息」，因此，ETF不但要精選台灣股利率最佳，而且要找到具有獲利能力的優質企業，才能達到長期投資台股的「息利雙收」。