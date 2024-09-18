IKKA搶進AI、機器人領域拓新商機　今年獲利有望挑戰掛牌新高

▲IKKA-KY第一化成栃木廠。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

能率(5392)與旗下車用零組件大廠IKKA-KY(2250)今日舉行聯合法說會，針對營運展望，IKKA董事長胡湘麒表示，儘管未來三年汽車產業會很辛苦，但現在車廠都往機器人產業前進，IKKA也跟隨客戶腳步，新產品將會與客戶開發機器人減速機齒輪零部件，最快一年後就能貢獻營收，散熱零組件也有望在明年就貢獻業績，掌握新商機外，也看好今年全年獲利有望比過去兩年都好，挑戰2021年掛牌EPS 6.06元。

IKKA上半年累計營收17.38億元，其中，汽車類佔營收63.28%，智能生活類佔營收16.86%，主要來自TOTO馬桶自動開關模組、電動工具類則佔2.6%，其他類別則佔17.26%，不過胡湘麒指出，明年電動工具類比重將降為零，其營收貢獻將回到其該在的領域。

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談到集團佈局，胡湘麒則表示，能率是屬於控股角色，子公司除了IKKA外，也包括電動工具齒輪箱廠毅金精密，以及能率網通與宏羚，另外，採權益法認列的則有佳能、能率亞洲資本。

針對IKKA業務展望，胡湘麒說，目前雖然客戶預期明年有接近兩位數成長，但IKKA本身較為保守評估整體景氣的發展，因此還會持續調整來改善獲利，更透露未來兩年的專案包括次世代電動滑門系統零組件、空力套件系統零組件、鼓式電子手煞車(EPB)零件、次世代煞車系統零件、先進駕駛感應模組零件、電動車用座艙系統零件、次世代車系繼電盒/連接盒(RB/JB)零件、電動車用繼電盒/連接盒(RB/JB)零件。

胡湘麒也說，他認為未來三年汽車產業會比較辛苦，不過現在車廠客戶都開始往機器人領域發展，因此IKKA也不會缺席，目前正與客戶開發的機器人減速機齒輪零件，最快一年後就有望貢獻營收。

除了機器人外，近來最熱門的AI領域也是IKKA佈局的新領域，目前已投入冷卻系統等新應用開發，胡湘麒指出，目前已開始和客戶討論AI水冷相關專案，旗下的工廠也已通過客戶認證，下一步就是和客戶一起進入產品開發階段，不過這都需要時間，約九個月到一年，因此明年才有望開始看到營收貢獻。

談到IKKA今年營運表現，胡湘麒則樂觀表示，今年已經走到第三季，估計營收有望維持去年水準，不過看好毛利率有改善空間，因此預期今年獲利可望優於過去兩年，更喊出有望回到2021年掛牌時的獲利表現。