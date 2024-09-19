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外媒爆台積電美國廠已開始量產　首位客戶是蘋果

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

據外媒AppleInsider報導，晶圓代工龍頭台積電（2330）已開始在美國亞利桑那州廠生產蘋果iPhone晶片，其中第一顆在美國生產的晶片將是蘋果A16。

據Tim Culpan的消息稱，台積電位於亞利桑那州的 Fab 21 工廠的一期工程正在生產iPhone 14 Pro的 A16 SoC ，數量「雖小但意義重大」，在一期工廠的第二階段結束後，產量將大幅增加。如果一切按計劃進行，亞利桑那工廠將在 2025 年上半年達到生產目標。

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據了解，正在製造的晶片採用與台積電台灣廠區製造 A16 相同的 N4P 製程。它被認為是 5 奈米製程的增強版本，而不是 4 奈米生產製程。

消息人士則指出，台積電的產量略低於台灣工廠的產量，不過該生產對於美國的晶片製造非常重要，部分原因是台積電從美國政府獲得了許多資金。除了2020年對該工廠最初的120億美元投資外，台積電還獲得了美國商務部 66億美元的補貼，作為美國晶片基金的一部分。

台積電也增加了投資，並開始在亞利桑那州建造更多工廠，總共將建造三座工廠。美國商務部先前聲稱，這將創造 6000 個直接製造業就業機會，此外預計還會創造 20000 個建築業就業機會。

關鍵字： 台積電

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