川普選情　謝金河：股價最先知

▲美國大選。（圖／路透）

記者廖婕妤／台北報導

美國總統大選進入倒數階段，川普與賀錦麗支持度仍不分軒輊，各界都很關注選舉結果，財信傳媒董事長謝金河認為，有一個敏感的指標值得注意，就是今年3月上市的川普媒體科技公司，一上市股價衝到79.38美元，今天跌到15.3美元，收盤15.62美元，市值只剩下31.56億美元，股價一直下跌，看起來不是好兆頭。

以下為謝金河臉書全文：

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距離美國總統大選投票，進入倒數最後47天，全球也都屏息以待注視著這個全球未來幾年最大的變數。

這幾天，川普再遭到槍擊，所幸毫髮無傷，狙擊者被逮捕，大家只是一場虛驚。昨天川普到密西根州造勢說：只有夠份量的總統候選人才會被暗殺！而經歷兩次暗殺的川普仍繼續加大批判對手賀錦麗的力道。

不過媒體焦點似乎在另一個焦點上，最近力挺川普的馬斯克卯上支持賀錦麗的超級巨星Taylor Swift。泰勒絲最近貼出支持賀錦麗的照片，在川普說移民吃貓後，泰勒絲立即貼出抱貓的照片，並稱自己是無孩愛貓者。

馬斯克則在自己的X上貼出吃豆腐的文字，稱：我會給她一個孩子，還會用生命守護妳的貓！又說如果是賀錦麗當選，人類將永遠不能到達火星！馬斯克還說：為什麼沒有人刺殺拜登和賀錦麗？這麼火辣的發言，引發更大的對立！

10日結束的大選辯論，從媒體民調來看，川普似乎沒有占上風。我沒有居住在美國，不敢對選舉結果妄下定論，不過有一個敏感指標值得注意。今年3月上市的川普媒體科技公司（Trump Media& Tech)，代號DJT，一上市股價衝到79.38美元，今天跌到15.3美元，收盤15.62美元，市值只剩下31.56億美元，川普媒體科技公司股價一直下跌，看起來不是好兆頭！