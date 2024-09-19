快訊／央行出重手！利率連2凍 第7波房市管制上膛、升準1碼

雖美國聯準會（Fed）宣布降息2碼（0.5個百分點），啟動降息循環，惟中央銀行今（19）日召開第三季理監事會議，會中維持政策利率不變，利率連2凍，但祭出第7波調整選擇性信用管制措施，央行此次也同樣調存準率升1碼（0.25個百分點）。

統一集團與Yahoo成立「電商合資公司」 掌控8成股權

統一集團（1216）今（19）日宣布，正式與Yahoo完成Yahoo台灣電子商務業務的合資，在此新的合作架構下，統一集團和Yahoo分別持有電商合資公司80％與20％股份，並委任Yahoo台灣執行長暨Yahoo亞洲區總經理黃吉樂（Pete Wong）同時擔任電商合資公司執行長，帶領既有的營運團隊及規劃策略願景，與統一集團及Yahoo旗下各事業單位合作，持續推動電商業務發展。

快訊／大雨開轟！新北市中和、土城 雙列一級淹水警戒

受到大雨來襲影響，經濟部水利署今（19）日下午3點40分針對新北市中和區、土城區發布一級淹水警戒，當地已出現明顯積淹水，呼籲民眾注意。

台塑高階幹部在中國「被邊控」 公司：該員身體平安、行動自由

近期不斷傳出有台灣民眾前往中國入境時遭到海關扣押，日前也傳出台塑（1301）集團1名高階幹部入境中國後遭到公安扣押，並在盤查結束後仍對其境管不讓回台，對此，台塑今（19）日發佈聲明指出，公司仍在瞭解中，目前該員身體平安、行動自由，正配合中國官方調查中。

Fed降息效應！200萬人瘋搶債券ETF 櫃買中心示警

由於市場充滿美國聯準會（Fed）降息預期，國人瘋狂湧入債券ETF，根據櫃買中心統計，市場上共計已有85檔債券ETF，規模逾2.8兆元，每日成交值高達135億餘元，比起去年同期爆增168%，同時一般自然人（非法人戶）突破200萬人，櫃買中心示警投資人，ETF配息率不代表報酬率，也應注意市價與淨值折溢價情形。

大摩腰斬SK海力士目標價喊「凜冬將至」 業界批：太過悲觀

根據外媒Investing報導，摩根士丹利發佈報告，將記憶體廠SK海力士的目標價大幅下調54%，從26萬韓元下調至12萬韓元，並將三星電子的目標價下調27.6%，從10.5萬韓元降至7.6萬韓元，不過報告一出，也有不少業內人士認為這一看法太過悲觀。

百萬股民揪心！00929填近2成後貼息 00918、00915緩步填息

台股19日開低後翻紅，隨後於平盤震盪，其中，有3檔ETF包括復華台灣科技優息（00929）、大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30（00915）進行除息交易，正緩步邁向填息，不過00929在填息近2成後卻陷入貼息，讓多數投資人揪心。

小資族卡位 00919零股交易超車台積電、鴻海

無畏大盤震盪，小資存股熱度不減，在聯準會降息前夕，小資族依舊最愛高股息ETF，觀察18日台股零股交易情況，其中擁有穩定高息配息政策的00919群益台灣精選高息ETF最受小資族投資人青睞，勝過台積電、鴻海、新光金成為台股小資最佳人氣王。進一步觀察前十大排行中，台股ETF就佔了6席，其中高股息ETF佔了5席，顯示出台股高息ETF的存股價值持續受投資人青睞。

19年來首見！Fed降2碼 有決策成員反對

聯準會（Fed）降息2碼創4年來首見，不過Fed理事會偏鷹派成員鮑曼（Michelle Bowman）卻對降息幅度投下反對票，為2005年、近19年來首位在聯準會投票決議中針對主席鮑爾建議政策方向投下反對票的成員。

外媒爆台積電美國廠已開始量產 首位客戶是蘋果

據外媒AppleInsider報導，晶圓代工龍頭台積電（2330）已開始在美國亞利桑那州廠生產蘋果iPhone晶片，其中第一顆在美國生產的晶片將是蘋果A16。