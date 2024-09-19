愛從捐血開始　永慶加盟四品牌高雄經管會募集854血袋

▲永慶加盟四品牌高雄經管會號召高雄地區所有加盟店響應捐血活動，共募得854血袋。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

永慶房產集團加盟四品牌高雄經管會（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產）在8月份舉行「愛，從捐血開始」兩場捐血活動，全力幫助高雄捐血中心募集熱血，不僅號召高雄地區所有加盟門店，還找來熱心公益的烤雞特攻隊贊助烤雞，吸引許多民眾前來捐血助人，累計募集854袋熱血，共同化解夏季缺血危機。

捐血活動分別在8/2高雄漢神百貨廣場、8/31大樂購物中心登場，每場皆出動2台捐血車，烤雞特攻隊也在現場準備熱騰騰、香噴噴的烤雞，回饋給捐贈500cc血量的民眾，很多民眾為了美味烤雞，一大早就來響應捐血。永慶加盟四品牌高雄經管會也特別為捐出250cc熱血的民眾，準備100元超商禮券，感謝大家挽袖捐熱血。

▲永慶不動產暨永義房屋高雄區經管會長陳秋妮在舞台上，感謝出席捐血活動全體同仁，一起為社會挹注更多愛的能量。

永慶不動產暨永義房屋高雄區經管會長陳秋妮開心表示：「第一次與知名的烤雞特攻隊合作，成功吸引人潮、帶動捐血，這2場活動共募集854袋熱血，活動圓滿成功。不只捐血活動，未來我們將持續回應在地公益需求，期望透過企業影響力，拋磚引玉幫助更多的生命和團體，為社會挹注更多愛的能量。」

有巢氏房屋高雄區經管會長王傳志也補充說：「南台灣夏天太陽很熱情，為避免天氣炎熱降低民眾捐血意願，我們精心挑選捐血地點！除了室內空間有冷氣外，還要有充足的停車空間，或是大眾運輸可以到達的地方。很開心活動當天，看到不少民眾與同仁都是搭高捷來捐血，不僅為血庫挹注更多血源，更是減碳愛地球的舉動。」

永慶加盟四品牌高雄地區的夥伴們也為捐血活動全體動員，台慶不動產高雄區經管會長蔡亞志分享：「活動前，同仁們紛紛在個人社群上大力宣傳活動消息，熱情邀約親友、客戶一起來捐血。活動當天，他們以身作則、率先捐出熱血，接著還擔任現場志工，協助民眾量血壓、引導動線等。感謝大家的認真付出，八月份捐血活動才能有完美句點。」

▲永慶加盟四品牌高雄經管會邀請烤雞特攻隊參與捐血活動，捐出500cc熱血，即可獲得熱騰騰的烤雞一份。

永慶房產集團除了提供協助民眾買賣屋的誠實服務外，平常也以行動回饋社會，關懷在地居民，不定期舉辦淨灘、捐血等公益活動，未來也將更積極落實企業社會責任，發揮團結力量大的精神，持續傳遞正面能量給台灣社會。