ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

高股息ETF殖利率比個股高！　達人曝3項優勢

▲▼今日台股開高走高，指數大漲超過兩百點，盤中再創歷史新高。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股。（示意圖／記者湯興漢攝）

文／小車 x 存股實驗

粉絲提問：為什麼高股息ETF殖利率可以比個股高？

現在市面上高股息ETF林立，從目前規模上千億的6檔高股息ETF 0056、00878、00929、00919、00940、00713來看，除了00940 年殖利率預估約6.3%外，其餘5檔年殖利率皆輕鬆超過8%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

反觀金融股如：合庫金、第一金、兆豐金，即使賣掉配股的殖利率也僅約6.7%，其他民生股、電信股殖利率5%以下的公司比比皆是。為何高股息ETF 殖利率可以輕易比個股高呢？個人認為高股息ETF具有以下3項優勢：

一、可以配的本錢較多

個股可配股利的本錢只有EPS一項，而高股息ETF除了「股利所得」可分配外，最重要的是可以配發「資本利得」，也就是成分股進出時賺到的價差。因此有些高股息ETF即便成分股本身的股利不多，也能透過多配些價差所得來貼補配息不足。

不過須留意跌破發行價的ETF無法配發資本利得，僅可配股利所得。

至於平準金，是為了保障每位持有者不因ETF規模暴增而導致配息縮水所建立的制度，與該檔ETF規模增加的速度有關，一旦規模增加速度趨緩，平準金比例自然會降低，因此不將其納入常態可分配的項目。

二、競爭激烈

以往0056老大哥一家獨霸的年代，股息配少了，持有客戶也只能摸摸鼻子接受。如今可不同，台灣上市的高股息ETF檔數眾多，群雄爭霸，競爭激烈。配息一旦保留過多、殖利率下降，投資者立刻轉身投入別檔ETF的懷抱。在這樣的競爭氛圍下，相信各家投信配息必會力求每期可分配範圍的極大值，以盼留住投資人的腳步。

三、不是公司，不需預留太多資金周轉

個股背後是一整間公司，需要保留足夠資金周轉、經營，以防突發狀況，因此EPS不可能全部挪為股利，一般股利政策能發放80%以上的EPS就已是佛心公司了。

更何況每間公司經營層的想法不同，賺了錢也不一定都願意拿出來與股東分享。有願景的也許挪為硬體設備擴充，但也是有純粹小氣不願發的公司。總之，個股配息沒有固定依據，小股東得看決策者臉色，一切只能被動接受。

而高股息ETF是基金，不是公司，不需要留大量金錢以備經營的不時之需。當然維持基金運作也需要錢，不過其經理費與管理費已直接扣除，反應在ETF的淨值上，所以ETF帳上可分配數字不需要再有所保留，是100%能配發的金額，只是配發早晚的問題。

高股息ETF基於以上三點與個股不同，所以殖利率容易高於個股。

本文由《小車 x 存股實驗》授權轉載。

關鍵字： ETF高股息

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

快訊／央行出重手！利率連2凍　第7波房市管制上膛、升準1碼

快訊／央行出重手！利率連2凍　第7波房市管制上膛、升準1碼

雖美國聯準會（Fed）宣布降息2碼（0.5個百分點），啟動降息循環，惟中央銀行今（19）日召開第三季理監事會議，會中維持政策利率不變，利率連2凍，但祭出第7波調整選擇性信用管制措施，央行此次也同樣調存準率升1碼（0.25個百分點）。

2024-09-19 16:43
史上最狠打房！楊金龍嗆「給投機客一個Lesson」　QA懶人包一次看

史上最狠打房！楊金龍嗆「給投機客一個Lesson」　QA懶人包一次看

央行總裁楊金龍今（19）日宣布祭出第7波房市管制，揚言「這是給投機客一個Lesson（教訓），讓他們有個警覺」，楊金龍認為，房市已經過熱，要Cool down（冷靜）下來。楊更首曝，這次升存款準備率1碼再收回1250億元，央行理事成員評價認為「很Powerful」（夠力）。

2024-09-19 18:14
央行祭打房重拳！ 楊金龍說3次「嚴峻」　預期會迎來抱怨

央行祭打房重拳！ 楊金龍說3次「嚴峻」　預期會迎來抱怨

央行總裁楊金龍今（19）日理監事會後向外公告祭出第7波選擇性信用管制，楊金龍共說3次「嚴峻」形容銀行授信過度集中不動產的問題，楊首曝「管制壓力大於前6次（打房）的總和」，他也預期「第7次信用管制會迎來很多Complain（抱怨）」、

2024-09-19 18:12
統一集團與Yahoo成立「電商合資公司」　掌控8成股權

統一集團與Yahoo成立「電商合資公司」　掌控8成股權

統一集團（1216）今（19）日宣布，正式與Yahoo完成Yahoo台灣電子商務業務的合資，在此新的合作架構下，統一集團和Yahoo分別持有電商合資公司80％與20％股份，並委任Yahoo台灣執行長暨Yahoo亞洲區總經理黃吉樂（Pete Wong）同時擔任電商合資公司執行長，帶領既有的營運團隊及規劃策略願景，與統一集團及Yahoo旗下各事業單位合作，持續推動電商業務發展。

2024-09-19 16:40
快訊／大雨開轟！新北市中和、土城　雙列一級淹水警戒

快訊／大雨開轟！新北市中和、土城　雙列一級淹水警戒

受到大雨來襲影響，經濟部水利署今（19）日下午3點40分針對新北市中和區、土城區發布一級淹水警戒，當地已出現明顯積淹水，呼籲民眾注意。

2024-09-19 15:58
台塑高階幹部在中國「被邊控」　公司：該員身體平安、行動自由

台塑高階幹部在中國「被邊控」　公司：該員身體平安、行動自由

近期不斷傳出有台灣民眾前往中國入境時遭到海關扣押，日前也傳出台塑（1301）集團1名高階幹部入境中國後遭到公安扣押，並在盤查結束後仍對其境管不讓回台，對此，台塑今（19）日發佈聲明指出，公司仍在瞭解中，目前該員身體平安、行動自由，正配合中國官方調查中。

2024-09-19 15:54
Fed降息效應！200萬人瘋搶債券ETF　櫃買中心示警

Fed降息效應！200萬人瘋搶債券ETF　櫃買中心示警

由於市場充滿美國聯準會（Fed）降息預期，國人瘋狂湧入債券ETF，根據櫃買中心統計，市場上共計已有85檔債券ETF，規模逾2.8兆元，每日成交值高達135億餘元，比起去年同期爆增168%，同時一般自然人（非法人戶）突破200萬人，櫃買中心示警投資人，ETF配息率不代表報酬率，也應注意市價與淨值折溢價情形。

2024-09-19 15:31
大摩腰斬SK海力士目標價喊「凜冬將至」　業界批：太過悲觀

大摩腰斬SK海力士目標價喊「凜冬將至」　業界批：太過悲觀

根據外媒Investing報導，摩根士丹利發佈報告，將記憶體廠SK海力士的目標價大幅下調54%，從26萬韓元下調至12萬韓元，並將三星電子的目標價下調27.6%，從10.5萬韓元降至7.6萬韓元，不過報告一出，也有不少業內人士認為這一看法太過悲觀。

2024-09-19 10:11
百萬股民揪心！00929填近2成後貼息　00918、00915緩步填息

百萬股民揪心！00929填近2成後貼息　00918、00915緩步填息

台股19日開低後翻紅，隨後於平盤震盪，其中，有3檔ETF包括復華台灣科技優息（00929）、大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30（00915）進行除息交易，正緩步邁向填息，不過00929在填息近2成後卻陷入貼息，讓多數投資人揪心。

2024-09-19 10:00
小資族卡位　00919零股交易超車台積電、鴻海

小資族卡位　00919零股交易超車台積電、鴻海

無畏大盤震盪，小資存股熱度不減，在聯準會降息前夕，小資族依舊最愛高股息ETF，觀察18日台股零股交易情況，其中擁有穩定高息配息政策的00919群益台灣精選高息ETF最受小資族投資人青睞，勝過台積電、鴻海、新光金成為台股小資最佳人氣王。進一步觀察前十大排行中，台股ETF就佔了6席，其中高股息ETF佔了5席，顯示出台股高息ETF的存股價值持續受投資人青睞。

2024-09-19 10:22

讀者迴響

熱門新聞

快訊／央行出重手！利率連2凍　第7波房市管制上膛、升準1碼

史上最狠打房！楊金龍嗆「給投機客一個Lesson」　QA懶人包一次看

Fed確定降2碼　黃金價格瞬間飆破2590美元刷紀錄

即／聯準會決議「降息50個基點」　三大指數走高

00929陷貼息　00918、00915緩步填息

Fed降息效應！200萬人瘋搶債券ETF　櫃買中心示警

統一集團與Yahoo成立「電商合資公司」　掌控8成股權

中信金不願放棄新光金　金管會撂重話「就是不同意」

開發金最後贈禮！更名凱基金前茶會　送「故宮盤」紀念

快訊／大雨開轟！新北市中和、土城　雙列一級淹水警戒

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

明起雨彈灌全台！南部一片紅 周日雨最大｜20240919 ET午間新聞

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366