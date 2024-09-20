全台首檔航運ETF來了！00960正式啟航　小漲守住發行價15元

▲當股市發生波動時，航運類股卻表現相對抗跌。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

全台首檔「航運ETF」野村全球航運龍頭息收（00960）20日掛牌，早盤走揚近1.5%，最高價飆上15.2元，最新市價報15.08元，不但股價守在發行價15元之上，並未破發，成交量更達2萬張，「價量齊揚」受投資人關注。

根據野村投信9月19日資料，00960每單位淨值收在15.32元，較前一日漲幅2.27%，這是自9月12日淨值跌破發行價以來，反彈強勁並寫上最高。與市價15.08元相比，折價幅度約1.57%，意味著市價被低估，投資人此時買進相對撿到便宜。

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事實上，00960上市前就受投資人關注，主要是因為追蹤指數「NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數」，即納入全球三大航運種類的龍頭企業，包括貨櫃、散裝與油輪，是台灣首見「ETF新兵」聚焦航運股。

攤開00960的連結指數成分細項，截至5月31日資料，在前十大持股中分別是長榮海運（9.66%）、丹麥馬士基（7%）、日本郵船（6.5%）、日本商船三井（6.49%）、日本川崎汽船（6.11%）、陽明海運（5.31%）、美國美森輪船（4.48%）、美國前線油輪運輸（4.16%）、美國天蠍座油輪（3.96%）、萬海航運（3.87%）。

▲野村全球航運龍頭息收（00960）追蹤指數「前十大持股」。（圖／記者楊絡懸製表）

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，第四季是傳統股市旺季，恰逢感恩節與聖誕新年購物旺季，對不少公司銷售與獲利帶來明顯挹注、進而帶動公司股票表現。

值得留意的是，對於包辦全球貿易運輸約9成的海運公司而言，第四季更可謂航運「旺中之旺」，包括中國雙十一、年底節慶購物旺季拉貨潮助長貨櫃業者、歐美秋冬對南半球糧食需求推升散裝運輸，乃至於北半球秋冬取暖用油需求帶動油輪運輸，貿易「運量」達到高峰，因此，往往第四季航運股表現也相當活躍。

黃宏治說，今年航運股可望複製往年盛況，除了主要國家出口運量持續創高外，包括中東地區紅海危機、俄烏戰爭持續，以及美國東岸碼頭醞釀罷工等，這些都可能進一步造成航運「供不應求」情況，許多航運公司如台灣貨櫃三雄等營收獲利成長，皆可看出端倪。

不過，野村投信也提醒投資人，應注意單一產業股票波動大，包含市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險等，應謹慎留意，並隨時掌握商品重大公告及市場變化。

因此，在進行資產配置或長期投資而投資單一產業ETF時，不應以短期資金投入，應考量自身的財力適度配置及風險承受度，評估是否投資及選擇合適的投資標的且通常需要長期持有，才能發揮投資效益。