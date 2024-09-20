張國煒爭遺產控告遺囑執行人　知情人士：沒有怠忽履行義務

▲星宇航空董事長張國煒。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

長榮集團遺囑之爭延燒，星宇航空（2646）董事長張國煒再度提告大哥張國華和柯麗卿等遺囑執行人背信罪，對此，有參與遺囑會議的知情人士透露，4位遺囑執行人即使在紛擾期間，仍積極處理遺產清算與申報，更召開25次遺囑執行人與繼承人會議，絕無怠忽履行遺囑執行人義務之虞。

張國煒日前委託律師控告柯麗卿等4位遺囑執行人和張國華涉嫌背信，並要求更換遺囑執行人，律師陳祐良指出，對張國煒來說，趁著技術性拖延父親張榮發的遺囑執行，賣掉他被指定應全部繼承的財產，這就是侵害張國煒的權利，且多年來，長榮海運董事張國華主導出售巴拿馬長榮國際（簡稱EIS）300多億資產給長榮海運，如今面對張國煒追討，長榮海運將可能面對數百億元損失。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對張國煒控告張榮發所委任的4位遺囑執行人一事，有參與遺囑會議的知情人士表示，自2016年張榮發辭世迄今，繼承人間即紛擾不斷，由報章媒體的報導均歷歷可證，遺囑執行人在此情形下，仍積極處理遺產清算與申報，張榮發海內外都有為數不少的遺產，編制遺產清冊即耗費相當心力與時間才順利完成。

知情人士指出，遺囑執行人已召開十餘次遺囑執行人會議及數不清之通訊聯絡溝通，並在繼承人因意見不同而陸續杯葛參與會議時，努力召集達25次之遺囑執行人與繼承人會議，同時邀請會計師與律師一同與會，以及時就繼承人於會議中提出關於財務、稅務或是法律事項之疑義予以釐清說明。

知情人士說，很遺憾繼承人間就遺囑效力與特留分之意見分歧，部分繼承人對遺囑效力提出訴訟，亦有繼承人堅持其他繼承人對於海外遺產不得主張法定特留分，期間遺囑執行人除持續積極協調各種可行方案，亦尊重繼承人之訴訟權利。



知情人士指出，今年8月14日遺囑效力經法院判決確定後，遺囑執行人隨即召開遺囑執行人會議，商議後續協調繼承人間關於遺產分配事宜之進行，嗣於9月10日召開繼承人與遺囑執行人會議討論，絕無怠忽履行遺囑執行人義務之虞。

知情人士認為，張國煒率爾因遺囑執行人非依其主張方式進行分配即認為背信，而罔顧遺囑執行人對其他繼承人亦負有相同義務之情，未免過於專斷；希望繼承人間放下成見，才能盡早達成協議分割共識，創造共贏局面，若繼承人仍各持己見，恐需透過裁判分割之訴訟程序才能解決爭端，實非遺囑執行人所樂見。