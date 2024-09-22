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2024印度半導體展全新登場　SEMI總裁：印度正在生態系統發展道路上加速

▲2024印度半導體展 Semicon India 2024 。（圖／翻攝 Semiindia推特）

▲印度總理莫迪出席Semicon India 2024 。（圖／翻攝 Semiindia X，下同）

記者陳弘修／台北報導

印度是全球半導體產業的新興參與者，政府預估到該地區的晶片市場到2026年的規模將超過550億美元。為加速成為全球半導體中心佈局，印度政府8月批准了在古吉拉特邦薩南德（Sanand）設立第五座半導體工廠，隨之而來在9月舉行的半導體展 - SEMICON India 2024，也希冀成為東南亞最大的單一平台，展示半導體與電子產業的最新發展，這場大規模的活動也吸引了全球超過250家參展廠商的參與。

此次在印度首都新德里近郊的大諾伊達（Greater Noida）所舉行的這場半導體展會活動，主題為「塑造半導體的未來」，被印度官方定位為與總理莫迪的全球半導體設計、製造和技術發展中心的願景相呼應， 因此也特別規劃於9月11日至13日與印度電子展（electronica India）、印度電子產品展（productronica India）共同舉辦，以展現調當地半導體生態系統的增長和行業趨勢。

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為次，印度總理莫迪在展會開幕時也特別到場致詞並參觀，他表示，此次為期三天的活動匯聚全球半導體巨頭的高層領導、業界專家及公司代表，有超過250家參展商和150位演講者參與，共同展望產業未來並探討印度的關鍵角色。莫迪也重申，印度會展示自己的半導體戰略與政策，持續地往打造成為全球半導體樞紐的未來前進。

▲2024印度半導體展 Semicon India 2024 。（圖／翻攝 Semiindia推特）

另外，印度電子及資訊科技部（Ministry of Electronics & IT）表示，在印度半導體行業中，智慧手機、汽車和資料儲存創新的需求激增，為了協助技術持續進步並滿足國內需求，「印度半導體使命（ISM）」倡議已經吸引了行業巨頭對晶片領域進行投資。

ISM 執行長 Shri Akash Tripathi 也表示，過去 32 個月，ISM 已將印度納入世界半導體製造版圖，擁有 4 個半導體製造工廠，總投資超過 170 億美元，憑藉強大的人才儲備和印度政府支持印度半導體行業發展的堅定決心，相信印度在未來幾年一定可成為全球半導體產業中值得信賴的合作夥伴。 

SEMI 總裁兼執行長 Ajit Manocha也表示，隨著晶片產業尋求增強供應鏈彈性、服務快速成長的電子市場，以及地區豐富的工程人才，印度已準備好成為全球半導體中心，「SEMI 正在將全球電子設計和製造供應鏈中成員公司的集體力量和專業知識帶到 SEMICON India」，SEMICON India 不僅是一次新的博覽會，也代表著一條加速印度半導體生態系統發展的道路。

▲2024印度半導體展 Semicon India 2024 。（圖／翻攝 Semiindia推特）
 

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