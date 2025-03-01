▲黃金周跌3.1%，為去年11月以來最大單週跌幅。（圖／CTWANT提供）



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因美國通膨數據符合預期，黃金價格28日跌逾1%，美元維持在兩週高位附近。該數據暗示聯準會（Fed）可能對進一步降息採取謹慎立場。

現貨黃金下跌1%，至每盎司2846.19 美元。黃金周跌3.1%，為去年11月以來最大單週跌幅。4月交割COMEX黃金期貨價格下跌1.6%，至每盎司2848.50 美元。

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川普總統的政策帶來的價格壓力，華爾街主要股指開盤表現低迷。Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師Peter Grant表示：「股市的損失加劇了對黃金的去槓桿壓力，因此黃金在周一創下歷史高點後市場開始拋售的行為持續進行。」

Kitco Metals高級市場分析師Jim Wyckoff表示：「我認為影響黃金和白銀市場的主要因素是獲利了結交易延續了一周，以及強勁的美元指數。」

1 月個人消費支出 (PCE) 物價指數上漲 0.3%，符合預期，而 12 月該指數未經修正上升 0.3%。道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略師 Daniel Ghali 認為數據對Fed預期定價並沒有發生實質性變化，因此最終對金價的影響並不大。

由於市場對川普關稅舉措的擔憂，以黃金避險的交易持續，推動黃金價格連續第二個月上漲。川普27日表示，美國對墨西哥和加拿大商品徵收25%關稅的政策將於3／4生效，同日起也將對中國進口商品徵收額外10%關稅。

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